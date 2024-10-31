Швейцария впервые с начала войны в Украине возобновила высылку обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны.

Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что три человека были высланы в Украину специальным рейсом из Цюриха. Газета пишет, что высылка осуществлялась через Польшу, откуда преступники должны были быть доставлены на территорию Украины наземным транспортом. Это первая высылка украинцев с начала российского вторжения.

Как пишет NZZ, высланные лица были осуждены за уголовные преступления и им запрещен въезд в Швейцарию. Однако не уточняется, о каких именно преступлениях идет речь.

В то же время издание отмечает, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. В частности, речь может идти о таких преступлениях как грабеж, незаконное проникновение в жилище и нападение.

Напомним, Швейцария не разрешает реэкспорт своего оружия в воюющие страны, в том числе Украину.

Между тем Национальное правительство Швейцарской конфедерации - Федеральный совет - решило не отменять специальный статус защиты S для беженцев из Украины. Он будет действовать до начала марта 2026 года.