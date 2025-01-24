Команда президента США Дональда Трампа "продемонстрировала готовность" США участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного западного дипломата.

Но взамен Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению любой потенциальной сделки. Европейцы понимают, что США ожидают от них предоставления основной части миротворцев, поскольку Трамп считает войну в Украине "европейским делом".

В то же время в Европе есть мнение, что Вашингтон вообще не будет отправлять своих людей и принимать крупное участие, а "будет играть роль только в определенных возможностях", заявил высокопоставленный французский чиновник. Однако это, по мнению Европы, будет означать раскол в НАТО и фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках альянса.

Сейчас европейцы продолжают обсуждение, чтобы предложить Штатам конкретные решения.

Другой дипломат сообщил, что Белый дом также дал понять, что не намерен напрямую участвовать в восстановлении Украины, поскольку, по их мнению, этим займется частный сектор.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника писал, что страны НАТО могли бы предложить Украине два типа гарантий безопасности для мирного соглашения с Россией.

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