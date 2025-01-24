Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не должна была воевать, когда Россия вторглась на ее территорию.

Об этом он рассказал журналисту Fox News.

Говоря о соглашении, президент США сперва пригрозил России санкциями и тарифами, если она не пойдет на быструю сделку.

Затем он заявил, что президент Владимир Зеленский уже готов к сделке, но "он не должен был допускать" войну.

"И Зеленский, скажу вам так: он хочет договориться сейчас. Он уже сыт этим по горло. Ему не следовало допускать этого изначально.

Знаете, если он не ангел, ему не следовало допускать эту войну. Во-первых, он сражается с гораздо более крупным противником, понятно? Гораздо более крупным. Когда он, знаете ли, говорил так смело и так… Теперь произошло две вещи.

Они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Почему мы потратили больше? Знаете почему? Потому что Байден никогда не просил Европу тратить больше.

Они потратили 200… Знаете, это стало прокси-войной между США и Россией из-за Джо. Смотрите, Зеленский сражался с гораздо более крупным противником. Гораздо более мощным. Ему не стоило этого делать.

Потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы сделка, которая… Ну, это была бы пустяковая сделка. Я мог бы так легко заключить эту сделку.

А Зеленский решил, что хочет воевать, знаете… У них 30 тысяч танков. У России 30 тысяч танков. У Зеленского не было практически ничего. С такими силами вы не сражаетесь.

Потом мы начали поставлять оборудование, поставлять, поставлять, поставлять. И у них хватило смелости использовать это оборудование, но в конце концов это война, которую нужно урегулировать", - заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что желает немедленно встретиться с Путиным.