Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Владимиром Путиным, с которым ранее запретил себе диалог на законодательном уровне.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Журналист спросил президента Украины о возможности переговоров с Путиным, если "будет сделка на столе".

"Будем смотреть", - ответил Зеленский.

"Если Украина будет иметь шанс закончить эту войну справедливым миром для Украины, для украинцев, я буду делать все, чтобы это приблизить. Если будет справедливое соглашение, если президент Трамп, я в это верю, если он сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться в дипломатическом пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить эту войну", - добавил президент.

Также в интервью Зеленский заявил, что Россия должна как минимум "вернуться к линии полномасштабного вторжения" для того, чтобы только начать диалог.

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