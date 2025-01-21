Владимир Зеленский сегодня прибыл в швейцарский Давос и принимает участие во Всемирном экономическом форуме.

Приводим главные заявления президента во время его получасового выступления на мероприятии.

Участники мирных переговоров

Зеленский выразил сомнение в том, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине.

"США не волнует, будет ли ЕС их союзником и дальше. Вашингтон не верит, что Европа может принести Штатам что-то действительно существенное", - сказал президент.

Численность воюющих в Украине

Зеленский сообщил, что в Украине сейчас находятся 608 тыс. российских военных. Украинская армия, по его словам, насчитывает 800 тысяч военных.

Напомним, что еще 9 декабря он говорил, что в Украине воюют 800 тысяч российских военных. То есть почти на 200 тысяч больше, чем назвал сейчас. Даже если брать максимальные оценки потерь россиян убитыми и ранеными, которые привел Генштаб ВСУ, и с учетом того, что во время войны принято завышать потери противника, в среднем выходит 1,5 тысяч убитых в день, или 65 тысяч с 9 декабря. Но сокращения численности на 200 тысяч никак не получается.

Впрочем, ещё в декабре названная Зеленским численность российских войск выглядела завышенной. Оценки большинства экспертов колеблются в пределах от 600 до 700 тысяч человек. Российские власти заявляют цифру в более 700 тысяч человек.

Условия Москвы по прекращению огня

По мнению президента, Владимир Путин на переговорах потребует сокращения украинской армии в 5 раз и гарантии отсутствия Украины в НАТО. Зеленский добавил, что Киев на сокращение армии не согласится.

Сокращение ВСУ обсуждали ещё в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года и, судя по опубликованным документам, РФ и Украина обменялись своими предложениями по цифрам, но до окончательного согласования численности дело не дошло, так как переговоры были прерваны.

Затем требование сокращения численности ВСУ ("демилитаризация") было выдвинуто Путиным в июне 2024 года в числе прочих условий завершения войны.

Ранее издание Politico писало, что накануне Давоса лидеры Европейского Союза обеспокоены "заведомо проигрышным выбором" между США и Китаем, к которому Европу подталкивает новый президент США Дональд Трамп.