В Украине воюют 800 тысяч российских солдат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Почему пал режим Асада? Потому что в Сирии не было настоящих российских войск. В Украине находятся 800 тысяч российских солдат. Почти вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа", - заявил Зеленский.

Отметим, что это максимальная из всех озвученных оценок численности российских войск в Украине.

Ранее максимальной была цифра, которую назвал глава Кремля Владимир Путин в июне этого года - 700 тысяч солдат.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины летом называли цифру в 550 тысяч российских солдат.

Война в Украине идет 1020-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Российские войска продвинулись к югу от Великой Новосёлки. На Времьевском выступе образовался "карман", в который попадают села Сторожевое и Макаровка. Также россияне продвинулись в Торецке и к югу от Покровска, зайдя дальше вглубь села Шевченко и приблизившись к нему дополнительно с юго-востока (со стороны деревни Новый Труд).

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