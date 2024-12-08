У россиян за минувшие сутки было продвижение к югу от Великой Новосёлки. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

В итоге на Времьевском выступе образовался "карман", в который попадают села Сторожевое и Макаровка.

Срезание этого выступа угрожает дороге, которая ведёт в Великую Новосёлку с запада (одновременно бои идут вблизи северной трассы, ведущей в город, уже заблокированный с юга и востока).

Ранее Deep State сообщал, что ситуация под Великой Новосёлкой продолжает обостряться.

Также россияне продвинулись к югу от Покровска, зайдя дальше вглубь села Шевченко и приблизившись к нему дополнительно с юго-востока (со стороны деревни Новый Труд).

Кроме того, есть у РФ продвижение в Торецке.

Война в Украине идет 1019-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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