Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него нет даты встречи ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с его представителем по Украине Китом Келлогом.

Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg.

"Нету. Была дата, когда господин Келлог собирался прилететь в Украину (но позже визит был отменен - Ред.). Я знаю, что команда американская собирается приехать", - сообщил украинский президент.

Когда это произойдет, он также не уточнил.

Напомним, Трамп анонсировал пока только свой разговор с Путиным (Кремль его подготовки не подтверждал). При этом украинские политики полагают, что переговоры с администрацией Трампа у Киева начнутся в феврале.

Также в интервью Зеленский заявил, что Россия должна как минимум "вернуться к линии полномасштабного вторжения" для того, чтобы только начать диалог.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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