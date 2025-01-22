Россия должна как минимум "вернуться к линии полномасштабного вторжения" для того, чтобы только начать диалог.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Видимо, президент имел в виду вернуться к линии до полномасштабного вторжения.

Напомним, Дональд Трамп и его советники, судя по их заявлениям, выступают за прекращение войны по линии фронта, а не за отход россиян на линию февраля 2022 года.

Война в Украине идет 1064-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на юго-востоке Великой Новоселки, которая окружена с трех сторон, свидетельствует карта Deep State. На северной части фронта в Харьковской области - захватила существенную часть Двуречной и продвинулась под Боровой. Также военный сообщил, что россияне продвинулись на Лиманском направлении, полностью захватив населенный пункт Терны.

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