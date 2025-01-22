Поток заявлений, которые делает в последние два дня президент США Дональд Трамп по поводу Украины на первый взгляд выглядит парадоксальным.

С одной стороны, он говорит, что президент Украины Владимир Зеленский готов на переговоры и "сделку", хотя сам Зеленский и члены его команды фактически прямым текстом заявляют, что против переговоров на данном этапе и вообще против скорейшего завершения войны, так как пока они считают позицию Украины слабой.

С другой стороны, Трамп грозит санкциями и прочими карами Путину, если тот не пройдёт на переговоры, хотя Путин регулярно заявляет, что на переговоры идти готов (при этом Трамп ему до сих пор так и не позвонил).

Здесь может быть два объяснения.

Первое - Трамп стал на позицию украинской власти и западной "партии войны", которые убеждают его вообще не идти сейчас на переговоры с Путиным, а резко усилить на него давление. В таком случае ни о каком завершении войны в ближайшее время речи идти не будет. Наоборот - вероятна ее эскалация.

Второе - Трамп по-прежнему хочет скорейшего завершения войны и готов лично провести переговоры с Путиным (судя по публикациям в американских СМИ), но, предварительно, пытается надавить на него, чтоб тот согласился просто на перемирие (прекращение огня по линии фронта) без дополнительных условий, которые выставляет сейчас Кремль (передача четырех областей, заключение мирного соглашения с признанием Украиной новых границ, сокращение ВСУ, никаких иностранных войск в Украине, стратегические соглашения по безопасности в Европе между РФ, США и НАТО и т.д.). Или, возможно, и с некоторыми дополнительными условиями, которые Трамп может посчитать выполнимыми (вывод ВСУ из Курской области, обещание не принимать Украину в НАТО, возможно, сокращение присутствия американских войск в Европе). Зеленскому же Трамп публично не угрожает, потому что, вероятно, считает, что убедить его принять соглашение о прекращении огня для Вашингтона не составит труда в любом случае. В целом же президент США, по распространённой в экспертных кругах версии, просто хочет как можно скорее прекратить огонь (с определенными гарантиями ее невозобновления в ближайшие годы), а что будет дальше - пусть уже Европа заботится.

Также публичное давление на РФ может иметь и пиар-значение: Трамп хочет, чтоб победителем выглядел он, а не Путин, когда война будет завершена на условиях прекращения огня по линии фронта с де-факто закреплением за Россией захваченных ею территорий (хотя формально, в таком случае, победителем будет Кремль, который сохранит за собой завоеванные земли).

Похожую тактику Трамп использовал и накануне соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, когда публично угрожал хамасовцам, хотя как раз последние и так были не против перемирия, в отличие от Нетаньяху, на которого Трамп давил непублично. Но, по итогу, выглядело так, что президент США "принудил" ХАМАС к прекращению огня, что помогло израильскому премьеру "продать" сделку внутри страны, где против нее многие выступали.

К каким последствиям приведет подобная методика Трампа по войне в Украине - к ее завершению или к эскалации, пока неведомо.

Трамп заявил, что просил надавить на Путина Си Цзиньпина. Разговор между президентом РФ и лидером Китая состоялся вчера и там обсуждалась и Украина, и разговор Си с Трампом.

Но будет ли Пекин активно побуждать РФ идти навстречу пожеланиям Трампа и на компромиссы с ним - вопрос открытый. Особенно с учетом явного антикитайского крена новой американской администрации.

Единственный вывод по итогам разговора Путина и Си, который был озвучен публично, в изложении помощника президента РФ Ушакова звучал так: "отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес".

То есть, готовность к диалогу с США есть, но есть и условия.

Что касается украинской власти, то там практически не скрывают, что надеются на срыв переговоров Трампа и Путина о завершении войны.

"После разговора с Путиным Трамп поймет, что с Россией путинских времен нет смысла о чем-то договариваться", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На это же рассчитывают и видные представители "партии войны" на Западе.

"Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится. После этого команда Трампа поймет, что нужно продемонстрировать силу и выложить все на стол", - заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Впрочем, "усиление давления на РФ и демонстрация силы Трампом" - только один из возможных сценариев в случае провала переговоров.

Может быть и другой вариант - Трамп, убедившись, что быстрых решений по Украине быть не может, а более активное вовлечение США в войну стоит дорого и создает большие риски, просто "умоет руки", прекратив заниматься украинскими делами и оказывать Киеву какую-либо помощь. В такое развитие событий пока мало кто верит, но его полностью исключать нельзя, в случае если Трампа с головой накроют проблемы на других направлениях. В том числе и внутри самой Америки.

Ранее "Страна", сразу после инаугурации Трампа, разбиралась, что дальше будет с войной и Украиной.