Анализируем итоги 1063 дня войны в Украине.

Трамп и Рубио о войне в Украине

Вчера состоялась инаугурация Трампа, после которой он официално стал президентом США. В своей инаугурационной речи он ни разу не упомянул Украины. Но заявил о войнах, которые он закончит, и что он оставит наследие миротворца.

"Мы закончим войны, которые сейчас продолжаются и не будем становиться участниками войны. Я хочу остаться в вашей памяти как миротворец", - заявил Трамп.

Позже, общаясь с журналистами, он прокомментировал планы по Украине. На вопрос, когда он собирается урегулировать конфликт, Трамп ответил: "Мы постараемся сделать это как можно быстрее".

Сроки окончания войны американский президент поставил в прямую зависимость от своего разговора с Путиным, который может состояться "очень скоро". Отвечая на вопрос о вероятности беседы с Зеленским, Трамп дал понять, что приоритетным для него является разговор с российским президентом (потому что Зеленский, по словам Трампа, уже готов на сделку).

Также он заявил, что отказ Путина от остановки войны будет "разрушительным" для экономики РФ.

"Да, я бы поговорил (с Зеленским - Ред.), - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли встреча с украинским президентом. - Но он сказал мне, что хочет заключить сделку. Я имею в виду, Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может да, а может и нет. Я не знаю. Но он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушит Россию, не заключая сделку. Думаю, Россия окажется в большой беде. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Так что я бы надеялся, что у нас с ним (с Путиным - Ред.) будут хорошие отношения и мы найдем общий язык. И, знаете, я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

Аргументируя необходимость мирного соглашения, Трамп заявил, что Россия потеряла на войне в Украине почти миллион солдат убитыми, а Украина - 700 тысяч.

"У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты. Но и 700 тысяч украинских солдат убиты. Российских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять. Но так управлять страной нельзя", - заявил Трамп.

Он считает, что Путин "не может быть в восторге" развитием войны, поскольку захват территорий дается ценой огромных потерь. "Большинство людей думали, что эта война закончится за неделю, а она идет уже три года. Он не может быть в восторге, это выставляет его не в самом выгодном свете", - заявил Трамп.

Напомним, в декабре Трамп заявлял, что с начала войны Украина потеряла 400 тысяч солдат, а Россия - 600 тысяч. И Киев, и Москва затем эти цифры опровергли (Зеленский в декабре заявлял, что на фронте погибли 43 тысячи украинских солдат и почти 200 тысяч российских).

Но в данном случае очевидно, что этими цифрами - точны они или нет - Трамп оперирует в обоснование своего тезиса о необходимости окончания войны и переговоров. Потому что, судя по пропорциям, которые с декабря приводит президент США, потери РФ не отличаются от украинских в разы (как заявляет Киев и отдельные западные страны), а превышают их менее, чем в полтора раза. Что тоже немало, но может быть вполне "приемлемо" для Москвы, которая уже больше года воюет в наступлении. И, как признал Трамп, обладает большими, чем Украина, людскими ресурсами.

То есть это отчетливый аргумент Трампа для обеих сторон прекращать войну.

Еще один мессидж по Украине отправил утвержденный Сенатом госсекретарь Марко Рубио. Он заявил, что каждая из воюющих сторон должна будет пойти на уступки, которые являются "естественной частью разрешения любого конфликта".

"Всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", - заявил Рубио. Он не уточнил, о каких именно уступках может идти речь, но отметил, что окончательное решение будут принимать Россия и Украина. Рубио также сказал, что прекращение войны является главным приоритетом Трампа.

Реакция Украины и России

После вчерашней инаугурации Зеленский поздравил президента США дважды - один раз постом в соцсетях, второй - в вечернем обращении.

Он заявил, что Трамп провозгласил "политику мира благодаря силе" (сам президент США такой формулировки не использовал), что дает шанс на "достижение надежного и справедливого мира". "С нетерпением ждем активного и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Зеленский.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже предположил, что переговоры Украины с командой Трампа могут состояться в начале февраля во время "Украинской недели" в Вашингтоне. "Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости", – сказал нардеп в эфире телемарафона.

Одновременно глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко предположил, что уже на этой неделе может состояться телефонный разговор Зеленского с Трампом.

Позже на форуме в швейцарском Давосе Зеленский. Настроен он насчет вероятных переговоров, судя по его тону, довольно пессимистично.

Президент выразил сомнение, что Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине. По его словам, "США не волнует, будет ли ЕС их союзником и дальше. Вашингтон не верит, что Европа может принести Штатам что-то действительно существенное".

Ранее Зеленский настаивал, что страны ЕС должны быть представлены на переговорах по Украине наряду с Вашингтоном. В подкасте Лексу Фридману он говорил, что "объединенный Запад" вместе с Украиной должны выработать условия мира и предъявить их России.

В Давосе он активно призывал Европу самой заботиться о своей безопасности, не полагаясь на США. Что в контексте Украины выглядело как призыв к европейцам вмешаться в украинскую ситуацию на стороне Киева и сорвать неблагоприятный для Банковой сценарий переговоров с РФ "из слабой позиции" (так интерпретируют в Украине нынешние предложения Трампа).

Зеленский заявил, что на этих переговорах Путин потребует сокращения украинской армии в пять раз и гарантии отсутствия Украины в НАТО. По его словам, Киев на сокращение армии не согласится.

Напомним, что сокращение ВСУ обсуждалось ещё в ходе Стамбульских соглашений весной 2022 года и, судя по опубликованным документам, РФ и Украина обменялись своими предложениями по цифрам. Но до окончательного согласования численности дело не дошло, так как переговоры были прерваны.

Затем требование сокращения численности ВСУ ("демилитаризация") было выдвинуто Путиным в июне 2024 года в числе прочих условий завершения войны (в частности, передачи Москве четырех областей Украины).

В целом же Зеленский еще раз высказал позицию, что с завершением войны торопиться не нужно, так как необходим "не быстрый мир, а справедливый".

Путин, как мы уже писали, поздравил Трампа еще накануне инаугурации, во время заседания Совбеза. Он дал понять , что готов к диалогу и к заключению соглашения, которое устранит "первопричины кризиса".

Агентство Bloomberg отметило, что Путин перенес дату Совбеза, чтобы обратиться к Трампу в день его инаугурации (обычно такие заседания проходят по средам, а не по понедельникам). Это должно было показать, что российский президент "прагматичен и дружелюбен к Трампу", полагает агентство.

Сегодня Путин провел более чем полуторачасовый разговор с Си Цзиньпином. Напомним, в пятницу китайский лидер общался с Трампом. В Кремле сообщили, что Си рассказал Путину, о чем он говорил с президентом США.

То есть, Москва и Пекин уже активно обсуждают между собой вероятные предложения Трампа.

"Отмечена готовность устраивать отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - заявил Ушаков, комментируя разговор Путина и Си.

При этом пока Белый дом не обращался к Кремлю с предложением о телефонном разговоре, сообщил помощник Путина Ушаков. Он повторил, что Россия "учитывает последние заявления Трампа и готова к серьезному диалогу".

Что показал первый день Трампа?

Итак, Трамп в свой первый день в должности президента сделал огромное количество заявлений. Проанализируем их по блокам.

1. Украина и Россия

Заявления Трампа по войне в Украине, как и мы ранее и писали, оставляют развилку для двух противоположных вариантов развития событий - как для скорого прекращения огня, так и до радикальной эскалации войны вплоть до прямого столкновения НАТО и РФ (об угрозе для Трампа нового "Вьетнама" в Украине говорят и некоторые его соратники).

С одной стороны, Трамп заявляет, что намерен войну закончить как можно скорее. С другой стороны - грозит Путину "неприятностями", если тот не пойдет на "сделку по Украине". Под "неприятностями" Трамп вряд ли понимает прямое вмешательство США в войну. Скорее, исходя из контекста его заявлений, усиление экономического давления. Однако, если это давление будет иметь действительно болезненный эффект для РФ, то Москва, убедившись, что договоренности с Трампом трудно достижимы, может резко поднять ставки.

В какую сторону на нынешней развилке повернут события - к миру или к эскалации, может стать понятно после уже анонсированного разговора Трампа с Путиным. Он и будет иметь решающее значение. Не случайно Трамп заявил, что сможет назвать сроки окончания войны только после переговоров с президентом РФ. В конечном счете все зависит от того, насколько обе стороны будут готовы идти на компромиссы, достичь которых, однако, будет непросто. Особенно с учетом того, что и в РФ, и в США есть немало тех, кто выступает против взаимных уступок и за "войну до победного конца".

Что касается Украины, то месседжи Трампа также противоречивы. С одной стороны, он говорит, что Зеленский готов к сделке по завершению войны (хоть из Киева поступают иные сигналы). С другой стороны - приостановил на 90 дней всю помощь США иностранным государствам, одним из крупнейших получателей которой является Украина (правда, в Украине говорят, что военной поддержки это не касается, она уже выделена). То есть, не исключено, что по отношению к украинским властям Трамп также намерен применять метод "кнута и пряника" по принуждению к завершению войны.

2. Мировая политика

Заявления Трампа по мировым делам были выдержаны в жестко агрессивном тоне: анонс начала торговой войны с Канадой и Мексикой уже с 1 февраля, угрозы введения пошлин в отношении стран БРИКС и ЕС, претензии на Гренландию и Панамский канал. Все это, правда, можно также понимать как часть "стратегии сделок" Трампа - надавить и напугать конкурентов, чтоб затем добиться от них уступок.

Другой вопрос, насколько это сработает.

Противоречия между США и тем же Китаем носят системный характер. Речь идет о попытке Вашингтона предотвратить превращение КНР в мощнейшую державу мира (Рубио уже заявил, что китайцы "обманом" и "за счет Америки" стали сверхдержавой). А это не предрасполагает к каким-либо долгосрочным договоренностям.

Россию и другие нефтяные страны вряд ли обрадуют планы по резкому увеличению добычи американской нефти и газа и увеличению их экспорта по всему миру. Канаду и Мексику - обещание ввести пошлины. Намерения аннексировать Панамский канал и жесткая антимиграционная кампания Трампа и его наезды на Мексику может усилить настрой против США в Латинской Америке в целом (тем более, что там уже давно и активно расширяет свое влияние Китай). ЕС вряд ли в восторге от угроз торговой войны и требований по резкому увеличению военных расходов. Плюс ещё и политический момент - окружение Трампа откровенно поддерживает в Европе ультраправые партии, что является системной угрозой для европейского истеблишмента. И "зига" Илона Маска в этом плане вряд ли была просто неосторожным эмоциональным порывом. Это больше похоже на знак, посылаемый одним из ключевых соратников Трампа, о том, что "ультраправый" курс по Европе будет продолжен и усилен.

Кроме того, желания Трампа это одно, а реальные возможности США, которые сейчас находятся далеко не в лучшей экономической форме из-за деиндустриализации и нарастающего внешнего долга с навесом "эмиссионного" доллара, совсем другое. Поэтому неизвестно, насколько подействуют угрозы Трампа и не дадут ли они обратный для США эффект в плане усиления конфронтации Америки с крупнейшими державами мира.

Тем более, что возможности США военным путем продвигать свои интересы и навязывать свою волю ограничены. Ограничены не столько обещаниями Трампа не воевать и быть миротворцем (о них, при желании, он может быстро забыть), сколько огромным дефицитом бюджета Америки, наличием у ее противников ядерного оружия и отсутствием у большинства американцев желания воевать за пределами своей страны.

Поэтому подействуют ли угрозы Трампа на крупнейших мировых игроков и как именно, будет ли он жестко принуждать их выполнять американские условия или пойдет на сделки с ними по разделу сфер влияния и рынков - вопрос открытый.

3. Внутренняя политика

Заявления Трампа были крайне конфронтационными в отношении предыдущей администрации. Анонсированы резкие шаги по борьбе с миграцией. Полностью сворачивается гендерная повестка. Помилованы участники штурма Капитолия. Отменены 78 указов Байдена в разных сферах (преимущественно по разнообразию, миграции и климату). СМИ пишут о подготовке к увольнению тысяч чиновников.

В целом, Трамп провозгласил "право-консервативную" революцию (или контрреволюцию, как кому больше нравится).

И ключевой вопрос в том, насколько будет сильно сопротивление этому развороту внутри США. На уровне Конгресса, в информационно-политической сфере, и, главное, на уровне властей демократических штатов.

Если сопротивление будет сильным, то это может парализовать и внешнеполитическую активность Трампа по всем направлениям, заставив сосредоточиться на внутренних проблемах. В том числе ему в такой ситуации будет и не до войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на юго-востоке Великой Новоселки, которая окружена с трех сторон, свидетельствует карта Deep State.

Военный ВСУ Мучной пишет, что россияне уже закрепляются в районе больницы и на первых улицах после Времовского моста. А на севере они смогли занять помещение ПТУ. "Ситуация становится постепенно критичной", - пишет Мучной.

На Покровском направлении россияне пытаются двигаться в направлении Сергеевки (правый фланг дороги Павлоград – Покровск), сообщает украинский военный Станислав Бунятов. По его словам, "если посмотреть на карту, то становится очень грустно".

А также на северной части фронта в Харьковской области - захватила существенную часть Двуречной и продвинулась под Боровой.

Лейтенант ВСУ Алекс пишет, что также россияне продвинулись на Лиманском направлении, полностью захватив населенный пункт Терны. Этого карта DS пока не отображает, половина села еще находится в серой зоне. Но ранее в военных в пабликах появилось видео российских войск на южной окраине Тернов.

К обстрелам. Ночью по Днепропетровской области были ракетные удары. В Днепре разрушено здание склада. В Синельниково пострадала железная дорога, ранены двое сотрудников, овреждены здания и подвижной состав. Отметим, что этот город - крупный железнодорожный узел на пересечении магистралей между Донбассом и Криворожьем.

Фото огромной воронки после обстрела Синельниково опубликовала прокуратура.

В Покровске после российского обстрела вчера ночью горела многоэтажка.

В Смоленске ночью беспилотник попал в многоквартирный дом. Загорелись несколько квартир. Предположительно, целью атаки был Смоленский авиазавод.

Также дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ.

Будут ли наказывать сотрудников ТЦК

Вчера двое нардепов от "Слуги народа" сообщили, что Рада разработает закон, ужесточающий ответственность ТЦК за эксцессы при мобилизации.

По словам Макса Бужанского, такое предложение выдвинули начальник Генштаба Баргилевич и нардеп Павлюк по итогам заседания двух комитетов Рады, где обсуждали массовую "бусификацию" людей в Харькове.

"Будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВЛК за, грубо говоря, попытки выдавать нездоровых за здоровых. Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учёта, а у сотрудников ТЦК и ВВК нет", - пишет Бужанский.

Подробности будущего законопроекта об ограничении прав ТЦК опубликовал нардеп Александр Бакумов:

– военкомов обяжут снять балаклавы,

– им запретят применять силовые методы

– полицейские должны находиться для защиты прав людей.

Ожидается, что эти изменения в закон о мобилизации будут вынесены на голосование парламента, сказал Бакумов. Однако затем нардеп той же фракции Александр Фединеко заявил, что такой законопроект никто не готовит.

"Еще раз, вчера, было проведено совместное заседание двух комитетов, правоохранительного и национальной безопасности. На них обсудили проблемные вопросы, балаклавы, бусификация, работа сотрудников полиции, видео фиксация, повестки (почтовая рассылка). Все! Никаких законодательных предложений не было и не может быть. Ибо все это уже урегулировано в действующем законодательстве!" - пишет Федиенко, член оборонного комитета.

Почему в таком случае о создании такого законопроекта сообщили два других нардепа из его фракци, Федиенко не пояснил.

Впрочем, это не первый раз, когда иницативы в Раде, чтобы обуздать скандальные методы мобилизации, наталкиваются на критику и кладутся под сукно.

"Секвестр" от Трампа и грантовые активисты в Украине

Трамп одним из первых своих указов приостановил на 90 дней все программы финансирования иностранных государств.

Так как Украина является одним из крупнейших получателей американской помощи, то это решение, естественно, вызвало немалый ажиотаж.

Впрочем, как пояснил народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк, указ этот не коснется военных поставок для ВСУ по той причине, что Украина уже и так почти выбрала утвержденную Вашингтоном помощь, которую активно отправлял Джо Байден в последние месяцы своего президентства. А для выделения нового пакета помощи будут нужны новые решения Конгресса, которые пока не приняты.

В самом указе говорится о приостановке всех программ финансирования иностранных государств - как по департаментам (то есть, по министерствам), так и по правительственным агентствам США.

Самое известно в мире агенство по выделению американской помощи - Агенство США по международному развитию (USAID).

Оно очень активно работает и в Украине, где в настоящее время финансирует десятки проектов, как следует из информации на сайте USAID.

Большинство контрактов были заключены USAID с американскими организациями. Один из самых крупных получателей грантов - крупная консалтинговая фирма из Вашингтона Chemonics International Inc., которая курирует проекты по повышению "устойчивости украинской демократии", поддержке децентрализации, а также по укреплению системы правосудия в Украине. Ряд из этих проектов был запланирован до 2026 года.

Поддерживает USAID медиапрограмму Internews Network, которая должна закончиться 30 сентября 2025 года. Целью этой программы является "укрепление роли СМИ в демократических процессах в Украине и расширение доступа граждан к качественной информации для противодействия вредоносному влиянию и поддержке европейской интеграции".

Кроме того, организация Internews Украина получила финансирование программы по продвижению реформ, которые "укрепят Верховную Раду Украины как современный, эффективный институт, который способствует подотчетности и демократическому развитию в Украине".

Международная некоммерческая организация Pact, получила финансирование от USAID по ряду программ по укреплению гражданского сообщества, а также в сфере медицины.

Так, программа по восстановлению и устойчивости системы общественного здравоохранения в Украине до 2027 года направлена на "укрепление потенциала правительства Украины по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозы общественному здоровью, поддержку критически важных услуг общественного здравоохранения во время кризиса, расширение поддержки психического здоровья для населения, пострадавшего от войны".

Частный фонд Евразия получил финансирование программы по "цифровой трансформации Украины". Эта программа должна была завершиться в декабре 2028 года.

Глобальная компания DAI еще в 2020 году получила грант от USAID на проект кибербезопасности критической инфраструктуры в Украине, который должен завершиться 16 сентября 2025 года. Проект включает три компонента: укрепление благоприятной среды, развитие рабочей силы и создание устойчивой индустрии в сфере кибербезопасности. Еще в пакете DAI - антикоррупционные проекты и проекты в агросекторе.

Центр передового опыта аудита Счетной палаты США выполняет проект по помощи Счетной палате Украины в проведении аудита расходов государственного бюджета, включая прямую бюджетную поддержку со стороны правительства США. Этот проект запланирован с января 2023 года по январь 2026 года.

Американская ассоциация юристов в рамках инициативы по обеспечению верховенства права с мая 2024 года и до мая 2029 года занимается программой помощи украинцам в "достижении справедливости и устранении социальных разногласий, возникших в результате полномасштабного вторжения России".

Глобальная организация развития и образования IREX курирует проект "Национальная идентичность Украины через молодежь". Проект рассчитан до 2027 года и его целью является "формирование у молодых людей чувства личной ответственности за демократическое европейское будущее Украины путем дальнейшей мобилизации молодежного лидерства вокруг ценностной концепции украинской идентичности".

Гражданская сеть "ОПОРА" получила финансирование на проект по контролю выборов и политических процессов. Период действия проекта: 1 ноября 2022 года – 31 января 2026 года.

Также USAID выделяла прямую бюджетную поддержку правительству Украины.

Как говорится на сайте Агентства, с 24 февраля 2022 года USAID предоставило Украине гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов США, помощь в целях развития на сумму 5 млрд долларов США и более 30 млрд долларов США в виде прямой бюджетной поддержки.