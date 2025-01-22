Владимир Зеленский заявил, что вооружение из США продолжает поступать в Украину.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Пока всё идет, как идет", – сказал Зеленский.

Также он рассказал о планах по взаимодействию с новой властью в США. По его словам, сначала состоятся командные встречи администраций Украины и США, а затем будут работать над встречей с президентом Дональдом Трампом.

Вчера украинский журналист Роман Бочкала заявил, что в министерстве обороны США уволены или отстранены все чиновники, отвечавшие за военную помощь Киеву.

Между тем Пентагон подал запрос в Конгресс на финансирование расширения производства гаубиц для Украины.

Война в Украине идет 1064-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на юго-востоке Великой Новоселки, которая окружена с трех сторон, свидетельствует карта Deep State. На северной части фронта в Харьковской области - захватила существенную часть Двуречной и продвинулась под Боровой. Также военный сообщил, что россияне продвинулись на Лиманском направлении, полностью захватив населенный пункт Терны.

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