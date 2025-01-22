Украинские военные интенсивным огнем приводят в негодность стволы американских 155-мм гаубиц M777 быстрее, чем США их производят. Поэтому планируется запуск второго производства.

Об этом пишет издание The War Zone.

Сейчас американцам на единственном предприятии - Уотервлитском арсенале - не удается ежемесячно производить более 30 стволов.

Пентагон подал запрос в Конгресс на финансирование расширения производства, так как без одобрения законодателей перенаправить средства ведомства с одних нужд на другие нельзя.

"Необходимы средства для второго производителя ствола 155-мм пушки в поддержку Украины. Финансирование включает закупки, заводские усовершенствования, производственное оборудование и инструменты. Большой объем артиллерийских огневых задач создал беспрецедентный спрос на стволы 155-мм пушки с прогнозируемой потребностью более 30 стволов в месяц. Текущий производитель пушек, Уотервлитский арсенал [в штате Нью-Йорк], государственное предприятие, управляемое правительством, не смог удовлетворить спрос. Инвестиции в производства будут поддерживать до 10 дополнительных стволов пушек в месяц", - говорится в запросе.

В документе также указано, что на эти цели было перераспределено 161 миллион долларов из специального фонда средств для Украины в рамках бюджета Пентагона.

Между тем новый президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он поставки оружия в Украину.

А украинский журналист сообщил, что в Министерстве обороны США уволены или отстранены все чиновники, отвечавшие за военную помощь Киеву.