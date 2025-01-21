"Полная перезагрузка". В Пентагоне уволили всех, кто отвечал за помощь Украине – журналист
В Министерстве обороны Соединённых Штатов уволены или отстранены все чиновники, отвечавшие за военную помощь Киеву.
Об этом в своём Фейсбуке сообщил находящийся в США украинский журналист Роман Бочкала.
"Все, кто отвечал за Украину, – уволены или отстранены. Или их переведут куда-нибудь на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения точно будут. Новый формат отношений", – написал Бочкала по итогам встречи с журналистами газеты Washington Post.
Напомним, сегодня новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине станет ключевым пунктом политики президента Дональда Трампа.
"Этот затяжной кровавый конфликт был невероятно разрушительным, я бы сказал, как для России, так и для Украины. Но Украина платит самую большую цену из всех за свою энергетическую инфраструктуру, за людей, за потерянные жизни, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и живут за границей. Конфликт должен быть прекращён", – сказал Рубио.
Ранее Трамп объявил о приостановке американской помощи иностранным государствам. "Страна" разбиралась что это значит для Украины.