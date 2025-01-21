Прага остановит военную помощь Киеву в случае прихода к власти оппозиции.

Об этом заявил глава теневого правительства крупнейшей оппозиционной партии Чехии ANO Карел Гавличек, передаёт местное издание Denik N.

Гавличек, который также является вице-президентом ANO – движения бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша, – заявил, что его общество не будет продолжат инициативу по сбору боеприпасов для Украины, если войдёт в правительство.

"Мы не намерены продолжать инициативу по боеприпасам. От слова совсем", – сказал Гавличек.

Напомним, по чешской инициативе в Украину должны были поставить 500 тысяч снарядов, но поставили чуть более трети от обещанного.

Это не смотря на то, что к концу августа 2024 года 15 стран присоединились к инициативе Праги, закупающей артиллерийские боеприпасы 155 мм для ВСУ за пределами Евросоюза.

Ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой.

Павел назвал "опасными для всех" "надежды на то, что война завершится чистой победой Украины через несколько недель или месяцев".