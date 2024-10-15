В ближайшие месяцы Прага направит своего посла в Москву. Кандидатура посла Даниэля Коштовала, опытного дипломата и бывшего заместителя министра обороны, была одобрена Россией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на МИД Чехии.

"Ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии – такие как Великобритания, Франция, Германия, Польша и США — имеют послов в России", — объяснил глава чешского МИД Ян Липавский причины возвращения.

Коштовал приступит к исполнению своих обязанностей в начале 2025 года.

Отношения Москвы и Праги ухудшились в 2021 году, когда чешские спецслужбы обнаружили, что Россия стоит за серией взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Обе страны тогда сократили число дипломатов в своих посольствах.

Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька исполнял свои обязанности из Праги с 2022 года, но был отозван в мае 2024-го.

В последние годы Прага обсуждала, стоит ли держать посла в Москве, но президент Петр Павел заявил, что по-прежнему важно иметь представительство в России на этом дипломатическом уровне.