Министерство иностранных дел Украины отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотило для консультаций в связи с признанием РФ независимости "ЛДНР".

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Необходимость консультаций связана с принятием руководством Российской Федерации решений о признании независимости "ЛДНР".

"В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - сообщила пресс-служба МИД.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

В связи с этим Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. В то же время в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не желают разрывать дипотношения с Киевом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный разрыв дипломатических отношений РФ и Украины "крайне нежелательным сценарием".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге.