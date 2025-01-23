Страны НАТО могли бы предложить Украине два типа гарантий безопасности для мирного соглашения с Россией. Об этом заявил Foreign Policy высокопоставленный западный чиновник.

"Первый тип предполагает, что члены НАТО обязуются направлять существенную экономическую и военную помощь Киеву в течение многих лет после соглашения о прекращении огня. В конечном итоге, под эту гарантию, Украине может быть разрешено присоединиться к трансатлантическому альянсу.

Второй тип гарантий немедленно расширил бы защиту НАТО по статье 5 над Украиной, фактически распространив ядерный зонтик Запада на страну и обязывая остальную Европу, США и Канаду защищать Украину. Это удержало бы Россию от вторжения, надеются эти страны, но также обязало бы НАТО вступить в конфликт с Москвой, если бы оно это сделало", - заявил этот чиновник.

По мнению официальных лиц, второй вариант вряд ли будет одобрен как НАТО, так и Россией. Первый вариант, по их мнению, по сути, является "продолжением статус-кво".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО. Но рассматривает и другие варианты, в том числе "санкционные и финансовые". Также он поддерживает идею ввода западных миротворцев в Украину.