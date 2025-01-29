Среди остановленной США помощи Украине есть и военная.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая помощь Украине, Тайваню и Иордании. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Военная помощь Израилю и Египту освобождена от ограничений", - говорится в статье.

Далее этот момент в статье не уточняется. Отметим, что ранее власти Украины опровергали остановку военной помощи от США.

NYT также пишет, что часть программ помощи США иностранным государствам и структурам будут окончательно закрыты после 90-дневной заморозки.

"Программы, способствующие разнообразию, репродуктивным правам женщин и устойчивости к изменению климата, будут окончательно сокращены", - сообщает газета со ссылкой на чиновников.

Интересно, что кроме украинских программ, Трамп также остановил финансирование проектов по мониторингу принудительного труда в Китае.

В свою очередь глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко уже заявил, что американская военная помощь Украине продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее.

Между тем NYT пишет, что администрация Трампа возобновила выплаты грантов на некоторые ранее приостановленные им программы иностранной помощи.

Исключение сделано для "спасающей жизни гуманитарной помощи": предоставление основных лекарств, медицинских услуг, питания, укрытия.

В служебной записке госсекретаря Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи говорится, что такие программы "должны продолжаться или возобновляться, если они были остановлены".

Ранее Агентство США по международному развитию USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине.

Между тем накануне в вечернем обращении Зеленский ответил на остановку американского финансирования обещаниями о поддержке приоритетных программ в Украине.