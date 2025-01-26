В Киеве ряд организаций, которые финансируются США, уже начали получать распоряжения о прекращении работ. Это происходит в рамках остановки программ помощи по линии Госдепартамента.

Об этом пишет Financial Times.

Такие распоряжения начали приходить в субботу вечером получателям денег крупнейшего американского агентства USAID.

В одном из сообщений подрядчику предписывалось "немедленно прекратить работу по контракту/заказу USAID/Украина". И что подрядчик "не должен возобновлять работу... до тех пор, пока не будет получено письменное уведомление от должностного лица по контракту об отмене настоящего приказа о прекращении работ".



Остановлены, в частности, программы по поддержке школ и больниц, по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.

Директор одной из неправительственных организаций, работающих в Киеве, заявил газете, что заморозка финансирования может стать "катастрофой" для их НПО.

При этом, по данным FT, американские дипломаты в Европе уже написали в Госдепартамент запрос по возобновлению финансирования Украины, чтобы его исключили из 90-дневной заморозки.

"На данный момент мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос - полностью или частично, - но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы", - говорится в электронном письме, разосланном сотрудникам украинского филиала USAID.

USAID (Агентство США по международному развитию) является одним из главных источников американского финансирования в Украине, включая военную помощь. Что еще финансирует агентство в Украине, мы подробно писали в отдельном материале.