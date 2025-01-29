Вслед за газетой The New York Times еще одно американское издание пишет о том, что новый президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине.

Соответствующий материал опубликовала газета The Washington Post.

"Помощник члена Конгресса, знакомый с этим вопросом, сказал, что приказ, похоже, приостанавливает военное финансирование Украины со стороны США, а также прямую двустороннюю экономическую помощь", - говорится в публикации.

Напомним, как писали в NYT, приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая помощь Украине, Тайваню и Иордании. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом.

В свою очередь глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Андрей Коваленко уже заявил, что американская военная помощь Украине продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее.

Как известно, Трамп объявил о приостановке на 90 дней американской помощи иностранным государствам. О том, что это значит для Украины, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Ранее Трамп дал понять, что США сократят помощь Украине и потребует от Европы нарастить поддержку.