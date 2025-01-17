В связи со сменой власти в Вашингтоне в Украине чаще всего обсуждают перспективы завершения войны.

Однако перемены могут быть и во внутренней политике страны. О них также уже говорят, но пока не так громко.

И власть, и ее противники воспринимают приход к власти Трампа как возможность развернуть внутриполитические расклады в свою пользу.

Банковая хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более что большинство из них так или иначе связаны с Демпартией США. И если Трамп действительно, как ожидается, проведет основательную кадровую перетряску в Госдепе, удалив оттуда близких к демократам чиновников и дипломатов, то украинские активисты рискуют остаться без "крыши" в Вашингтоне и будут вынуждены либо стать полностью подконтрольными Банковой, либо получить целый ворох проблем в виде уголовных дел и повесток на мобилизацию. Особенно этот процесс может ускориться, если Вашингтон поменяет нынешнего посла в Украине Бриджит Бринк, которая является главной покровительницей активистов.

Также, по данным "Страны", в планах у Офиса президента основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью в лице НАБУ, САП, НАПК и ВАКС. Влияние Банковой за годы войны на эти структуры серьезно выросло, однако они все ж таки сохраняют свою "параллельную подчиненность" и Западу. В ОП попытаются это прекратить, сделав вертикаль полностью подконтрольной себе, а то и вовсе ликвидировать.

Но не сидят сложа руки и враги Зеленского. Они используют тот факт, что в среде близкого окружения Трампа по отношению к нему многие настроены негативно. Там постоянно муссируются обвинения в тотальном разворовывании средств американской помощи Украине. С учетом того что они бьют и по уходящей администрации Байдена, этим обвинениям могут дать ход, что Зеленскому не сулит ничего хорошего.

Параллельно активно пытаются работать с новой администрацией в Вашингтоне Порошенко, Тимошенко и прочие украинские политики, продвигая свою повестку. Пока находится в тени самая опасная для Зеленского фигура - Валерий Залужный, рейтинг которого превышает рейтинг действующего президента. С ним активно работает ОП, чтобы отговорить от участия в выборах или же пойти на них во главе списка партии власти. Но четкого ответа Залужный не дает. При этом часть окружения Трампа, по данным "Страны", к Залужному уже присматривается.

Параллельно для Банковой усиливается еще одна угроза. Военные из числа наиболее медийно раскрученных командиров, грантовых активистов и волонтеров, а также близких к западным структурам СМИ и блогеров, продвигают тему бардака в украинской армии и ответственности за это командования ВСУ и лично Зеленского. Им они ставят в вину развал управления войсками и, как следствие, тяжелейшую ситуацию на фронте, требуют кадровых перемен, пытаются продвинуть на ключевые командные должности близкие к себе фигуры. Показательной в этом плане была раскрутка скандала вокруг массового дезертирства солдат из бригады "Анна Киевская". Так как ее готовили во Франции (потратив почти миллиард долларов), скандал получил большой резонанс, в том числе и на Западе.

Впрочем, ключевое влияние на внутриполитические расклады в Украине будет иметь ситуация на фронте, а также ход и результат уже анонсированных Трампом переговоров по завершению войны (или их провал). Это и определит отношение новой американской администрации и к действующей украинской власти, и к ее противникам.

Подробности - в статье "Страны".

Планы Зеленского

После начала полномасштабной войны и объявления военного положения в Украине власть Зеленского и его Офиса резко усилилась. Равно как и контроль за СМИ и в целом за политической жизнью страны.

Исключений было два (если не брать отдельных оппозиционных блогеров и журналистов).

Первое - это Петр Порошенко, его партия "Европейская солидарность" и принадлежащие ему СМИ. Власть они не сильно беспокоят, так как на Банковой считают Порошенко с его антирейтингом удобным противником для Зеленского.

Второе - это связанные с Западом активисты, СМИ и политики. Хоть они и не оформились до сих пор в некую конкретную политическую силу, однако потенциально для Банковой были опасными, так как являлись альтернативным каналом коммуникаций с США и ЕС, донося туда дискредитирующую власть информацию. Велика была роль этой группы и в "десакрализации" образа Зеленского внутри страны - именно через них раскручивалась значительная часть коррупционных скандалов, вызывавших во время войны резко негативную реакцию общества. При этом как-то приструнить данную группу Банковая не могла, потому что опасалась жесткой реакции Запада.

При этом продвигаемую активистами и посольствами "реформаторскую" и "антикоррупционную" повестку Зеленский с недавних пор стал по большей части игнорировать, что резко ухудшило его отношения с послом США в Украине Бриджит Бринк. Как мы уже писали, Зеленский в прошлом году требовал ее уволить на встрече с Блинкеном, но получил отказ.

При этом, по данным источников "Страны", в ОП крайне не приветствуют не согласованные с Банковой контакты чиновников с американским посольством. За это, в частности, был уволен вице-премьер Кубраков. Аналогичные претензии выдвигались и к премьер-министру Шмыгаю, а также к вице-премьеру Федорову.

В общем, данная группа сильно раздражала Банковую, но ничего серьезного им из-за американской "крыши" ОП сделать не мог.

Однако проблемным моментом активистов является то, что они связаны главным образом со структурами Демпартии США. Более того, некоторые из них были в свое время прямо задействованы в кампании против Трампа еще во время выборов 2016 года.

И именно поэтому поражение демократов и победа республиканца на выборах нынешних пробудила у Банковой надежду, что "крыша протекла" и теперь с активистами можно будет говорить жестче.

В прошлый приход Трампа в Белый дом ослабление влияния данной группы также многие прогнозировали, но этого не произошло, так как тогда он не смог взять под свой контроль госаппарат. В том числе и ту его часть, которая непосредственно занималась украинскими делами. Поэтому курс в отношении Украины США остался практически неизменным.

Но в этот раз многое указывает на то, что Трамп может основательно "проредить" ряды вашингтонской бюрократии. А значит, открывается возможность для перемен и на украинском направлении. В том числе и через отказ от поддержки группы ориентированных на Демпартию активистов и СМИ.

В этом плане достаточно показательна будет дальнейшая судьба основателя Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина, который является в данном лагере одной из центральных фигур. Против него уже были возбуждены уголовные дела за уклонение от военной службы, но хода им не давали по описанным выше причинам.

Теперь ситуация может измениться.

Знаковым также будет исход борьбы за контроль над Агентством оборонных закупок (АОЗ) - главного ведомства в сфере закупок для ВСУ. Сейчас его возглавляет близкая к активистам Марина Безрукова, а ее заместителем работает еще один видный представитель этой группы экс-глава НАБУ Артем Сытник.

Это Агентство уже давно находится в конфликте с Банковой и с руководством Министерства обороны. Скоро в АОЗ должен смениться руководитель, и ОП, по данным СМИ, активно продвигает на эту должность главу фракции "Голос" Александру Устинову. Она также выходец из ЦПК, но со своими прежними соратниками рассорилась и теперь критикует работу Агентства. За что уже получила поток обвинений со стороны нынешнего главы ЦПК Дарью Каленюк.

К слову, команде Шабунина на этой неделе не удалось добиться от депутатов отмены т.н. правок Лозового, которые ограничивают сроки досудебного расследования. Всего в Раде сейчас четыре "отменяющих" законопроекта, все рекомендованы профильным комитетом для рассмотрения в сессионном зале. Шабунин лоббирует № 12367-3, внесенный группой депутатов во главе с председателем фракции СН Давидом Арахамией. Однако ни один из проектов не набрал голосов, чтобы быть включенным в повестку дня.

Собеседник, близкий к руководству фракции СН, говорит, что и голосования в Раде, и случай с Устиновой для главы ЦПК "симптоматичны".

"Все, поддавшись настроению от грядущих перемен в связи с американскими событиями, стали огрызаться с Шабуниным. Конечно, сразу его лоббизм не перестанет работать. Надо чтобы несколько раз его адвокационные кампании провалились. Вот тогда все перестанут на него оглядываться", - говорит источник.

Также собеседники, близкие к Банковой, надеются, что при Трампе заменят и нынешнего посла, которая является одним из главных покровителей активистов.

Отдельным вопросом стоит опекаемая американцами антикоррупционная вертикаль в лице НАБУ, САП, НАПК и ВАКС.

"Во время войны в ходе кадровых изменений влияние на эту вертикаль со стороны Офиса значительно выросло. Но и запарные структуры, а также активисты продолжают влиять на нее в значительной степени. На Банковой такое положение давно хотят поменять. Но при Байдене это было нереально. Теперь, при Трампе, возможно, окно возможностей появится. Варианты могут быть разные - от усиления влияния на САП Офиса генпрокурора и сужения полномочий НАБУ до вообще ликвидации всей вертикали. Хотя последнее маловероятно. Но пока позиция новой администрации в Вашингтоне по вопросу вертикали неизвестна. Не очень верится, что там готовы будут лишиться такого инструмента влияния на украинские элиты", - говорит источник.

Переходный период в США делает соблазнительным для украинского руководства пересмотр отношений с западноориентированными структурами, считают эксперты.

"Все структуры, связанные с либеральными кругами, в значительной мере будут в новом году сворачивать свою активность из-за уменьшения грантовой поддержке. Думаю, где-то на 70% она будет свернута. В том числе тех организаций, что поддерживались американским посольством, демократическими фондами. Уверенно держаться на плаву будут структуры, финансируемые из частных рук, а также ключевые государственные учреждения из числа опекаемых Западом. Однако глядя на общую тенденцию, ОП попытается распространить как можно дальше или усилить свою опеку над разными частями прозападного блока. Последствия могут быть самые разные: против власти станут меньше работать, снизится критика - например, т.н. журналистские расследования станут реже выходить, в целом зависимость СМИ вырастет от власти. Это будет продолжаться какое-то время, пока не прояснится, как будут строиться отношения с новой американской администрацией", - прогнозирует политолог Руслан Бортник "Стране".

У оппозиции свои планы

В то же время проблемы с новой администрацией США могут быть и у самого Зеленского.

И до выборов, и после команда Трампа (да иногда и сам избранный президент) нередко очень жестко его критиковали и высмеивали. Особенно Илон Маск и сын Трампа. Да и многие видные республиканцы-трамписты не скупились на недобрые слова в адрес президента Украины.

Более того, в кругах трампистов получила популярность тема с обвинениями по поводу "разграбления американской помощи" в Украине. Так как к этой же теме "пристегивается" и администрация Байдена, ей могут дать ход, раскрутив новый "украиногейт". О чем уже звучат намеки из Вашингтона. И это тогда превратится в системную проблему для украинской власти.

Активно работают на американском направлении и внутриукраинские противники Зеленского. Тем более что в политических кругах уже вовсю готовятся к выборам на фоне слухов о скором завершении войны.

По данным "Страны", связи с администрацией Трампа пытается налаживать и Порошенко, и сидящий в тюрьме Коломойский, и многие другие политики.

А Юлия Тимошенко даже опубликовала совместное фото с посланником избранного президента по Украине Китом Келлогом, сделанное в Париже на его встрече с иранской оппозицией.

Отдельная тема - критика Зеленского и командования ВСУ за тяжелую ситуацию на фронте.

"В ней участвуют разные силы. И Безуглая, и Бутусов, и Берлинская, ряд блогеров и журналистов, СМИ, близкие к западным структурам, а также ряд военных. В частности, постепенно увеличивает накал критики Андрей Билецкий, командир 3-й штурмовой бригады. Через связи этой группы появляется подобная информация и в западных СМИ. В частности, очень большой резонанс вызвала история с массовым дезертирством из бригады "Анна Киевская", которую готовили во Франции. На ее подготовку потратили почти миллиард долларов. Эта история раскручивается и дальше. Проводится мысль, что командование армии потеряло контроль за ситуацией на поле боя и его нужно менять на "решительных командиров". Понятно, что если "решительные командиры" станут во главе войска, то они быстро превратятся в мощные политические фигуры, как раньше Залужный, с прицелом на выборы. Тренд этот пока в зародыше, неизвестно как на него отреагируют на Западе. Но потенциально это может создать проблемы для Зеленского, если его отношения с новой администрацией в США не заладятся", - говорит источник в политических кругах.

Особняком и в тени пока держится экс-главком Валерий Залужный. Он обладает самым высоким рейтингом и, в случае участия в выборах, может на них победить Зеленского. В этой связи, по данным источников "Страны", его активно обхаживает Офис президента, стараясь уговорить генерала не идти на выборы президента, а на выборы в парламент возглавить список партии Зеленского. Но он пока не дал четкого ответа.

При этом, по информации западных СМИ, к Залужному уже проявил интерес политтехнолог Трампа Пол Манафорт.

И, хоть сам Манафорт официально отрицает, что вообще занимается украинскими делами, по данным "Страны", он остается в команде Трампа и Украину из поля зрения не теряет.

"Манафорт давно у Трампа занимается украинскими вопросами. Один из ведущих экспертов. Он хорошо знает украинское политическое поле и ориентируется в ситуации. При этом он абсолютно публично не проявляет себя и официально все будет отрицать. Но влияние его велико и он может сыграть не последнюю роль в событиях ближайшего будущего", - говорит источник "Страны" в американских лоббистских кругах.

Все решит ситуация по войне и миру

Впрочем, как считают и эксперты, и источники "Страны", главное влияние на политику Трампа в отношении Украины окажет положение на фронте, а главное - исход уже анонсированных избранным президентом переговоров по завершению войны. Будет ли этому процессу сопротивляться украинская власть, сможет ли Трамп договориться с Путиным, придут ли все стороны к соглашению о прекращении огня и если да, то каковыми будут его условия, включая внутриполитическую составляющую.

Именно это и определит и отношение администрации Трампа к Зеленскому, и будущий внутриполитический расклад в Украине.

"В зависимости от того, как выстроятся отношения Вашингтона с Москвой, какой будет исход переговоров, американцы будут вести дела с Киевом. А уже от того, как все пойдет, республиканская администрация будет думать, что делать с инструментами американского влияния в Украине. Захотят ли они, чтобы грантовые организации и дальше влияли на ситуацию. Возможно, для этого некоторым грантовикам придется отречься от Сороса и ему подобных, чтобы их взяли на новое содержание. Или же их будут рассматривать как врагов", - говорит политолог Кость Бондаренко "Стране".

Если Зеленский решит отклонить призывы Трампа к переговорам, вероятен серьезный кризис внутри страны, считают эксперты. Команда Трампа начнет искать силы, на которые можно опереться и которые объявят фаворитами президента-республиканца.

"Возможно, это Маск в присущем ему стиле в Х назовет кого-то, как он указал на АдГ в Германии или Найджела Фараджа в Великобритании. И сразу все активизируются", - говорит Руслан Бортник.

"У Вашингтона огромное количество рычагов влияния на Киев, если вдруг украинские власти пойдут в отказ по переговорам на условиях, предложенных Трампом. И это не только военная и финансовая помощь. Есть и более прямые рычаги - арест ключевых украинских чиновников в случае их выезда за границу, например. Поэтому, хотя украинские власти и против переговоров и завершения войны на данном этапе, однако если Трамп будет настаивать, то вряд ли они скажут ему твёрдое нет. На 100% такой вариант исключать, конечно нельзя, но он стал бы для них самоубийством. Поэтому более вероятно, что Зеленский не станет прямо противиться, но будет надеяться, что Трампу откажет Путин. Если же переговоры все ж таки закончатся успешно и стороны придут к соглашению о прекращении огня и завершении войны, то важный вопрос - будет ли там что-либо прописано относительно внутриполитических изменений. На этом настаивают россияне. Зеленский, конечно, против. Позиция Трампа неясна", - говорит источник.