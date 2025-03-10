Созданная в Украине при поддержке США антикоррупционная вертикаль в составе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не решила проблему повсеместной коррупции, но при этом ее использовала Демократическая партиея США в борьбе с Дональдом Трампом. И теперь вертикаль может быть переформатирована или полностью расформирована после аудита со стороны Вашингтона.

Об этом пишет близкое к республиканцам американское консервативное издание Townhall.

"С 2015 года в Украине были выделены сотни миллионов долларов на так называемую антикоррупционную вертикаль — систему агентств, созданную при поддержке США для борьбы с коррупцией. Только в 2022 и 2023 годах более 50 миллионов долларов было направлено на НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд. Результат? Коррупция остается повсеместной, и многие украинцы считают ее серьезной проблемой. 70% украинцев считают, что уровень коррупции значительно увеличился за последний год", - говорится в статье.

Также ее автор напоминает, что первый директор НАБУ Артем Сытник был признан коррупционером в 2019 году за недекларирование роскошных подарков.

"В прошлом году более 40 ведущих украинских бизнесменов пожаловались президенту Зеленскому, обвинив правоохранительные органы в вымогательстве и давлении на частный бизнес", - сказано в статье.

Антикоррупционная вертикаль в значительной степени не справилась с расследованием громких коррупционных дел и фактически находилась под влиянием Демпартии США.

"Некоторые решения НАБУ вызывают особую обеспокоенность. Бюро отказалось расследовать дело Хантера Байдена, связанное с коррупционным скандалом вокруг Burisma. При этом, как утверждается, оно слило досье на тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Утечка тут же была использована демократами против Трампа и стала одной из ключевых тем расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении 45-го президента США. В 2018 году суд в Киеве постановил, что тогдашний директор НАБУ Артем Сытник действовал незаконно, вмешиваясь в выборы в США в пользу Хиллари Клинтон. Позже появились обвинения, что голос на аудиозаписях, слитых в 2019 году, с признаниями человека в попытках "помочь Хиллари" компроматом на Манафорта, принадлежал Сытнику", - говорится в статье.

Автор считает, что украинские антикоррупционные учреждения в ближайшее время "столкнутся с усиленным контролем" со стороны людей Илона Маска, чей департамент стремится выявить доказательства неэффективности этих структур, а также влияния демократов на них в целях борьбы с политическими соперниками внутри США.

"По мере того как отношения между США и Украиной кардинально меняются при администрации Трампа, система специализированных антикоррупционных агентств в Украине, вероятно, подвергнется значительному пересмотру или даже полному демонтажу", - говорится в статье.

На днях мы публиковали большой материал о том, как Сытник, НАБУ, Демпартия и посольство США пытались помешать Трампу стать президентом в 2016 году.

Также недавно новый директор Федерального бюро расследований США Каш Патель заявил, что поручил Конгрессу расследовать, на что были потрачены сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву в качестве помощи.