Новый директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель заявил, что поручил Конгрессу расследовать, на что были потрачены сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву в качестве помощи.

Об этом глава ФРБ заявил в ходе местной передачи We the People.

"Украина – место отмывания денег и коррупции", – заявил Патель, назначенный президентом Дональдом Трампом.

Ранее американский журналист Такер Карлсон призвал обвинить Зеленского в политических убийствах и перепродаже американского оружия.

"За последние три года, при молчаливой поддержке своих западных покровителей, украинское правительство совершило значительное количество тяжких преступлений. Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном чёрном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь находится в руках вооружённых группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, которые сейчас контролируют Сирию. Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политического устранения и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства. Всё это правда, и всё это когда-нибудь выйдет наружу. Лучше уже сейчас начать обвинять Зеленского", – написал Карлсон в соцсети.

Напомним, СМИ писали, что администрация Трампа планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции Украины, возглавляемый скандально известным Виталием Шабуниным.