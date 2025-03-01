Близкий к президенту США Дональду Трампу телеведущий Такер Карлсон призвал предъявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обвинения в политических убийствах и в незаконной перепродаже оружия.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице журналиста в соцсети Х.

Также Карлсон заявил о "поразительном" развороте сенатора Линдси Грэма от дружбы с украинским президентом до призывов к его отставке.

Карлсон называет это "одной из самых поразительных вещей на вчерашней пресс-конференции Зеленского".

"Они оба старые друзья, но Грэм отрёкся от него в течение часа. Это было больше, чем просто временная нелояльность. Это был козел отпущения. Линдси Грэм знает, что будет дальше", – пишет Карлсон.

"За последние три года, при молчаливой поддержке своих западных покровителей, украинское правительство совершило значительное количество тяжких преступлений. Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном чёрном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь находится в руках вооружённых группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, которые сейчас контролируют Сирию. Бог знает, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране. Даже разведслужбы США не имеют уверенности на счёт этого. Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политического устранения и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства. Всё это правда, и всё это когда-нибудь выйдет наружу. Лучше уже сейчас начать обвинять Зеленского", – написал Такер Карлсон в соцсети.

Напомним, перед этим Карлсон рассказал, как на курорте в Альпах граждане Украины тратят миллионы.

"Вы видите, что самые богатые люди – украинцы. Деньги наши. Они принадлежат мне, вам и каждому другому американскому налогоплательщику", - сказал американский журналист.

Ранее Такер Карлсон назвал Зеленского "диктатором".