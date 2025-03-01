После скандала в Овальном кабинете Белого дома на приготовленный для Владимира Зеленского ланч позвали сотрудников администрации президента США из Западного крыла, сообщает Sky News.

Издание пишет, что Дональд Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначавшийся для гостя из Украины. Это произошло после того, как украинский президент покинул Белый дом после конфликта с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Овальном кабинете.

Фотография меню была опубликована в X заместителем руководителя аппарата Белого дома Дэном Скавино.

Ранее мы сообщали, что посол США в Киеве перевела на украинский и опубликовала твит Рубио с благодарностью Трампу.

"Госсекретарь Рубио: благодарю президента за то, что вы отстаиваете Америку так, как ни один президент никогда не имел смелости сделать раньше. Благодарим, что ставите Америку на первое место. Америка с вами!" - процитировала Бринк публикацию.

У Бринк с Зеленским давний конфликт. Президент Украины требовал ее уволить ещё в прошлом году на встрече с тогдашним госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленскому не нравилось, что Бринк патронирует критикующих его грантовых активистов.

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