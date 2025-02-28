Владимир Зеленский после срыва переговоров с президентом США Дональдом Трампом отменил свое сегодняшнее выступление в вашингтонском Институте Хадсона - американском аналитическом центре, основанном в 1961 году сотрудниками корпорации RAND.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

А запланированное интервью на этом телеканале состоится. Уже после сцены в Овальном кабинете ведущий Fox News Бретт Байер, который должен беседовать с Зеленским, написал в Х: "Нам говорят, что договоренность об интервью остается в силе".

Интервью должно выйти в эфир в 18:00 по вашингтонскому времени.

Между тем Financial Times сообщает, что после перепалки с Трампом Зеленский поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее Трамп написал в своей соцсети, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.

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