В команде президента США Дональда Трампа продолжают публично высказывать осуждающие заявления против украинского лидера Владимира Зеленского после вчерашнего скандала на переговорах в Белом доме.

Так, свой комментарий касательно сорванного подписания договора о контроле Вашингтоном полезных ископаемых и добывающей инфраструктуры в Украине опубликовал глава Департамента эффективности правительства Илон Маск в своей соцсети Х.

"Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы мясорубку. Зеленский хотел, чтобы она продолжалась за деньги", - написал Маск.

"Мы управляем миром. Это мир Америки. Зеленский – наше прокси. Война закончится, когда мы скажем, не Зеленский", – в свою очередь заявил ведущий Fox News Джесси Уоттерс после вчерашней публичной ссоры на встрече двух лидеров.

"Пришло время остановить войну, однако он (Зеленский - Ред.) не понимает этого. Необходимо свыкнуться с реальностью и не врать себе", – добавляет Уоттерс.

Между тем советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Владимир Зеленский "разозлил" Трампа тем, что отказывается от мира, который Украине предлагают США.

"Это (встреча с Трампом - Ред.) могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, мы бы перешли к дальнейшим переговорам с россиянам и добились прекращения войны. Но вместо этого, что и расстроило президента, – откровенно говоря, разозлило, – стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить боевые действия", – сказал Уолтц в интервью Fox News.

По его словам, Зеленский больше не услышит от США, что только Киев определяет, как вести переговоры с Россией.

"Зеленский привык слышать "сколько потребуется", получать чеки на любую сумму. "Не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого", – такое он слышал в годы Байдена. И ему не доложили, что "в городе новый шериф" – новый президент, новый подход к достижению мира", – сказал Уолтц.

По его словам, подход Зеленского "неверный и несвоевременный".

"Трамп точно не тот президент США, чтобы пытаться сделать такое. Это не Джо Байден", – сказал Уолтц.

Чиновник добавил, что в дальнейшем вооружённом конфликте с Москвой "время не на стороне Киева".

"Помощь США и терпение налогоплательщиков не безгранично", – сказал Уолтц.

При этом советник Трампа подтвердил, что именно американская сторона настояла, чтобы Зеленский покинул Белый дом, остановив дальнейшие переговоры.

"У нас была встреча после того, как прессу вывели, и мы посоветовали президенту Трампу практически единогласно, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы не видим продолжения диалога", – рассказал Уолтц.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте посоветовал Зеленскому помириться с Трампом.

Перед этим американский сенатор раскритиковал Европу за поддержку украинского лидера после открытого конфликта с главой США.