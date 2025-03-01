Украинские пользователи обрушили волну негативных комментариев на посла США в Украине Бриджит Бринк. Комментарии появились под постом в соцсети Х.

Бриджит Бринк перепостила заявление госсекретаря США Марко Рубио, который ранее раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за "перфоманс" во время визита в Белый дом.

"Ваш президент мошенник, который сошел с ума на старости лет", "Иди на х…й, посол Бринк. Это было просто отвратительное дерьмовое шоу. Похоже, ты тоже любишь целовать задницу презренному Дональду Трампу" (перевод с английского языка).

"Позор США", "Убого" и много других похожих комментариев.

Накануне Бриджет Бринк продублировала в соцсети Х на украинском языке Рубио со словами благодарности Трампу за то, что тот защищал Америку в конфликте с Владимиром Зеленским.

Как известно, у Бринк с Зеленским давний конфликт. Президент Украины, как мы уже писали ранее, требовал ее уволить еще в прошлом году.

Напомним, лидеры стран Европы поддержали президента Украины после скандала в Белом доме.