Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал европейцев, которые заступились за президента Украины Владимира Зеленского после его публичной ссоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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"Европейцам, которые заламывают руки и чувствуют себя оскорблёнными тем, что президент Трамп отказался слушать лекции президента Зеленского: милости просим, защитите Украину от Путина.

Европейцам давно пора показать, что они способны защитить свой континент. Они позволили обескровить свои армии, а когда говорит Европа, ни один плохой парень её не слушает.

Я говорю это с большой грустью: последняя группа людей, на которую я бы рассчитывал в деле защиты свободы, – это европейцы", – пишет Грэм.

Напомним, после вчерашней перепалки Зеленского с Трампом перед камерами журналистов Грэм, который всегда выступал за усиление поддержки Киева, заявил, что Зеленский сделал почти невозможной дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Республиканец считает, что украинский лидер должен извиниться за то, что произошло на переговорах в Белом доме.

"Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским", – добавил Грэм.

Ранее мы разбирались в отдельном материале, поможет ли Европа Зеленскому в конфликте с Трампом.