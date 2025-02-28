Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Его переговоры с президентом США Дональдом Трампом закончились провалом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По итогам встречи Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Было извлечено многое, что никогда не могло быть понято без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что проявляется через эмоции, и я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка участвует, потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - сказано в публикации.

В сети появилось видео досрочного отъезда Зеленского из Белого дома. Ранее встречавший его Трамп провожать украинского президента не вышел.

Между тем журналистка телеканала Fox News Джеки Генрих написала в Х, что пресс-конференцию Зеленского и Трампа после встречи отменили, а подписание сделки о недрах не состоится.

Корреспондент Sky News Марк Стоун, ожидавший в Вашингтоне публичного подписания соглашения и пресс-конференции Трампа и Зеленского, тоже сообщил, что все мероприятия отменили.

"Все происходит в Восточной комнате Белого дома. Мы стояли в очереди, готовые зайти в Восточную комнату на церемонию подписания. Там были столы, ручки на столах. Все было готово к подписанию соглашения, после чего должна была состояться пресс-конференция", - рассказал корреспондент.

Ранее мы писали об ожесточенной перепалке между Трампом и Зеленским в Белом доме.

На нее жестом отчаяния отреагировала посол Украины Оксана Маркарова.