Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Президент США Дональд Трамп встретил его на крыльце.

Видеокадры визита президента Украины в Белый дом появились в сети.

Вместе с Зеленским в США прибыла целая делегация, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. Интересно, что последний впервые за долгое время надел костюм. В пиджаке его заметили во время посещения Сената США, хотя глава Офиса президента давно не носит официальных костюмов и придерживается той же манеры одеваться за рамками дипломатического дресс-кода, что и Зеленский.

Президент Украины своему стилю не изменил. И президент США при встрече первым делом иронично оценил его гардероб: черный спортивный свитшот, брюки и кроссовки.

"Он сегодня при полном параде", - отметил Трамп.

Глава Белого дома сделал несколько заявлений о теме встречи.

"Мы достигнем большого соглашения, Украина больше не вернется к войне. Мы подпишем соглашение о минералах сегодня", - сказал республиканец.

Он добавил, что это очень справедливое соглашение с Украиной и большое обязательство со стороны США.

Также Трамп сообщил, что стороны "довольно близко" подошли к договоренности об урегулировании в Украине.

Ранее Банковая заявляла, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение о недрах около 20:00 по Киеву.

Накануне поездки пресса писала, что Трамп хотел отменить визит Зеленского в Вашингтон, однако Эмманюэль Макрон по просьбе президента Украины убедил его не делать этого.