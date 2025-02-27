Президент США Дональд Трамп хотел отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на завтра, однако президент Франции Эмманюэль Макрон его переубедил.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

По данным канала, президент Украины в среду получил сообщение от Белого дома с рекомендацией не приезжать в США для встречи с Трампом. Однако Зеленский позвонил Макрону, после чего тот связался с Трампом и попросил его о встрече с президентом Украины под свою личную гарантию. Трамп согласился и объявил, что встреча состоится.

Напомним, вчера днем Зеленский говорил, что его визит в США еще прорабатывается, а во время вечернего обращения подтвердил, что он состоится. Сегодня президент Украины вылетел в США из Польши. Как сообщают СМи со ссылкой на источники, по пути к Трампу он посети Ирландию.

Во время визита должна быть подписана сделка о недрах, однако, как писала "Страна", последний ее вариант, опубликованный в Украине, не содержит никакой конкретики и никаких гарантий безопасности.