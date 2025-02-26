Появилось полное заявление американского президента Дональда Трампа о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

Слова Трампа прозвучали на встрече с журналистами в Белом доме.

"Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет.

И он хотел бы подписать его (соглашение о полезных ископаемых - Ред.) вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело. И я думаю, что американский народ, даже если посмотреть на опросы, они очень счастливы, потому что, знаете ли, Байден разбрасывал деньги, как сладкую вату.

И это очень крупная сделка. Это может быть сделка на триллион долларов. Это может быть что угодно. Но это редкоземельные элементы и другие вещи.

И, смотрите, мы тратим сотни миллиардов долларов на Украину и Россию, ведя войну, которая никогда не должна была произойти. Это война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом.

И этого не произошло бы четыре года назад... И тем не менее, этот парень (Зеленский - Ред.) попал в эту ситуацию и потратил деньги так, как никто никогда не видел.

Триста пятьдесят миллиардов долларов. Другое, что нам не нравится, это то, что Европа потратила сто миллиардов. Мы потратили триста пятьдесят миллиардов.

Европа получает свои деньги обратно, потому что они потратили их в виде кредита. А мы просто дали им триста или триста пятьдесят миллиардов. Никто толком не знает [зачем]. Они даже не могут ответить мне на этот вопрос, это многое означает. Так что мы сейчас говорим, мы хотим вернуть эти деньги... И теперь американские налогоплательщики получат свои деньги обратно, причем с избытком", - сказал Трамп.

Напомним, Украина настаивает, чтобы сделка касалась будущих поставок американской помощи, а не компенсации за предыдущие.

Но из слов Дональда Трампа следует, что он намерен вернуть США уже потраченные на Украину средства.

На том же брифинге у Трампа спросили, что Украина получит взамен по соглашению о редкоземельных элементах.

"350 миллиардов, это много военной техники, право продолжать борьбу (судя по всему, Трамп здесь имеет в виду уже оказанную, а не будущую поддержку Украины; до и после этого он несколько раз повторил, что хочет вернуть 350 миллиардов долларов американским налогоплательщикам и дальше переложить бремя снабжения Киева на Европу - Ред.). Украина очень смелая, у них хорошие солдаты. Но без США, наших денег и военного оборудования эта война закончилась бы за очень короткое время. Вообще, помните знаменитые "Джавелины"? Это был я. Это был не Обама, не Байден, не кто-то другой. Это был я", - ответил Трамп.

На вопрос, как долго Украина будет обеспечена оборудованием и боеприпасами, он сказал, что "это может длиться какое-то время, возможно, пока мы не достигнем соглашения с Россией".

"Нам нужно договориться с Россией, иначе это будет продолжаться… Но теперь мы вернём наши деньги так или иначе", - заявил президент США.

Затем ему задали еще несколько вопросов о помощи Укриане и договоре о ее недрах.

Вопрос: Будете ли вы оказывать военную поддержку Украине в будущем в рамках мирного соглашения?

Трамп: Этим займутся другие. Я думаю, что в основном за это будет отвечать Европа. Европейские страны будут за это отвечать.

Вопрос: Но Эмманюэль Макрон просил поддержки США?

Трамп: Посмотрим, сейчас мы в процессе переговоров. Мы обсудим общий вопрос безопасности Украины позже. Я не думаю, что это будет проблемой, есть много людей, которые хотят этим заняться. И я говорил об этом с Россией, у них, похоже, не было с этим проблем. Так что, думаю, они понимают, что не вернутся, когда мы это сделаем.

Вопрос: Будут ли США, скажем, предоставлять системы ПВО?

Трамп: Я только что сказал вам: пока мы ничего не предоставляем. Это вопрос Европы. Они дали 100 миллиардов, а мы 350 миллиардов, это несправедливо.

Вопрос: Обсуждали ли вы возможность соглашения о недрах на украинской земле, которая сейчас контролируется Россией?

Трамп: Я хотел бы также покупать полезные ископаемые на российской земле. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные минералы. Это также замечательно для России, потому что мы могли бы заключать сделки. У них очень ценные земли, которые не используются, так что что-то подобное может произойти.

Вопрос: Рассматриваете ли вы снятие санкций с России?

Трамп: Нет, пока никто санкции не снимал. Думаю, когда-нибудь мы это рассмотрим, но на данный момент мы не согласились снимать санкции ни с кого.

Накануне газета Financial Times сообщала, что Киев и Вашингтон согласовали условия сделки о ресурсах. Заявляется, что сделка не будет охватывать уже работающие месторождения, а также деятельность "Нафтогаза". Она будет ориентирована на доходы от будущих разработок, которые включают нефть и газ, а также от "сопутствующей логистики" (то есть, вероятно, портов).

Кроме того, США отказались от самого жесткого требования: выплатить им 500 миллиардов долларов дохода от продажи любых украинских ресурсов.

Также западные медиа писали, что подписание соглашения о полезных ископаемых может состояться 28 февраля. По информации Reuters, в Вашингтон планирует отправиться лично президент Украины Владимир Зеленский, который должен встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом.