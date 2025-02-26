Президент США Дональд Трамп не возражает против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет", передает пресс-пул Белого дома.

"Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу", - сказал президент США.

Трамп заявил, что не возражает против визита украинского президента, поскольку речь идёт о "редкоземельных элементах и других вещах". Он пообещал, что американские налогоплательщики получат свои деньги, потраченные на помощь Украине, обратно.

Трамп сказал, что считает необходимым наличие в Украине "определенной формы" миротворческих войск, которая будет приемлема для всех сторон.

Также Трамп заявил, что также поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам.

"Я бы хотел покупать полезные ископаемые на российской земле. Я бы хотел заключить сделку, чтобы получить доступ к российским редкоземельным металлам", – отметил президент США во время брифинга с пресс-пулом Белого дома.

Президент США сообщил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем, но пока они не отменены.

Известно, что условия сделки, после отказа США от самого жёсткого требования, были согласованы накануне.

Ранее Reuters сообщило, что Зеленский может прибыть в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения о полезных ископаемых и встречи с Трампом.