Сделка об украинском урегулировании оставит стороны "немного несчастными".

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Думаю, президент знает, как заключить сделку, лучше, чем кто-либо до него. Чтобы заключить сделку, нужно усадить обе стороны за стол переговоров. Типично для хорошей сделки: после ее заключения обе стороны немного несчастны", - сказала спикер.

Ранее в Белом доме сообщили, что встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским".

Перед этим Дональд Трамп на брифинге заявил, что война в Украине может закончиться "через несколько недель", а переговоры с Россией идут "очень хорошо".

Между тем прибывшая накануне в Киев премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украине лучше воевать, чем соглашаться на мирное урегулирование в рамках политики президента США. По ее словам, Вашингтон создает "очень большую неопределенность".

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