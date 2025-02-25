Встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Как сказал президент Трамп, он хочет поскорее официально заключить сделку по редкоземельным металлам", - заявила спикер, говоря о встрече с украинским президентом.

"Это компенсирует деньги американских налогоплательщиков на несколько сотен миллиардов долларов, которые мы отдали украинской обороне. Президент Трамп ожидает, что президент Зеленский подпишет эту сделку. Это будет правильно, учитывая сделанное для Украины американскими налогоплательщиками. Если бы не американцы, Украина уже не существовала бы как страна", - заявила Ливитт.

Ранее Трамп также дал понять, что ждёт от сделки возвращения уже потраченных на Украину денег.

При этом украинский президент считает, что соглашение должно будет оплатить новую помощь Соединённых Штатов.

Напомним, накануне стало известно, что Трамп и Путин обсуждают заключение соглашения по совместной разработке полезных ископаемых.

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