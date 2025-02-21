Президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время подпишет соглашение с США о добыче украинских полезных ископаемых.

Об этом заявил на Конференции консервативных политических действий помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Советник президента США считает, что сделка благоприятна для Украины.

"Послушайте, суть такова, что президент Зеленский заключит эту сделку, и вы увидите это уже в ближайшем будущем, и это хорошо для Украины", – выразил свое мнение Уолтц.

Между тем в Офисе президента заявили, что соглашение все еще не содержит гарантий безопасности для Украины, а потому говорить о его подписании преждевременно.

Источник на Банковой сказал "Суспильному", что в Офисе президента всю ночь работали над соглашением, но пока рано говорить, что проект документа уже улучшен в интересах Украины, ведь остаются вопросы относительно гарантий безопасности.

К слову, сегодня Уолтц говорил с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, о чем тот написал в своем телеграм-канале. Соглашение в публикации не упоминается.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Украина сорвала сделку по редкоземельным ископаемым, а с министром финансов США Скоттом Бессантом в Киеве обращались "довольно грубо".

По данным СМИ, это крайне разозлило главу Белого дома.