Администрация Дональда Трампа предоставила Украине улучшенный вариант соглашения о полезных ископаемых после того, как Киев отказался подписывать первый.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников и другие источники.

Они утверждают, что этот вариант с большей долей вероятности могут подписать.

По данным Axios, несколько помощников Владимира Зеленского уже призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с Трампом.

"В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству", - сказал один из источников.

Сегодня советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал власти Украины сбавить тон и подписать американскую редакцию соглашения о месторождениях полезных ископаемых, потому что Вашингтон считает их гарантией безопасности.

Ранее сам Трамп рассказал, как Украина сорвала сделку по редкоземельным ископаемым, а с министром финансов США Скоттом Бессантом в Киеве обращались "довольно грубо".