Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал власти Украины сбавить тон и подписать американскую редакцию соглашения о месторождениях полезных ископаемых, потому что Вашингтон считает их гарантией безопасности.

Призыв прозвучал в эфире Fox News.

"Учитывая, что Америка сделала для Украины, им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение", – сказал Уолтц.

Он заявил, что Белый дом озадачен, потому что считает, что Киев отверг "действительно историческую возможность иметь США как соинвестора в украинскую экономику, ее ресурсы и настоящего партнера в будущем Украины способом, который стал бы лучшей гарантией безопасности из тех, которые они хотят".

"Мы сделали много для безопасности Украины, и то, что мы хотим изменить природу нашей помощи, не может кого-то обижать. Президент готов подвести эту войну к концу", – заявил Уолтц.

Он снова повторил, что Трамп намерен держать Украину за столом переговоров, а звонок Владимиру Путину не означает благосклонности к РФ.

"Мы привлекли одну сторону, мы привлекли другую сторону, а потом мы будем иметь процесс, движущийся вперед под руководством и лидерством президента Трампа", – сказал советник президента США.

Ранее Трамп рассказал, как Украина сорвала сделку по редкоземельным ископаемым, а с министром финансов США Скоттом Бессантом в Киеве обращались "довольно грубо".

Между тем вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заверила, что Украина рассчитывает на подписание соглашения и не поставила на нем крест.