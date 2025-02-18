Украина сейчас не ведет переговоры с администрацией Дональд Трампа о месторождениях полезных ископаемых, но рассчитывает, что в конечном итоге соглашение будет подписано.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в комментарии The Guardian.

Она сказала, что сейчас Украина "не ведет процесс переговоров о заключении соглашения", но признала существование "процессов", инициированных Трампом. Стефанишина добавила, что Украина "не отвергала" предложенную США сделку.

"Мы ожидаем, что она будет подписана", — заверила она.

Напомним, Владимир Зеленский отказывается подписывать американскую редакцию соглашения без гарантий безопасности. Насколько известно из заявлений украинской стороны, американцы получили проект договора с украинскими правками. Но неизвестно, согласен ли на них Вашингтон.

На этом фоне в "Слуге народа" предложили обсудить возможное соглашение о месторождениях с Китаем. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Ранее европейские и украинские чиновники заявили газете Financial Times, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, предложив Трампу права на добычу украинских полезных ископаемых, не предоставив другой конкретики и не потребовав гарантий безопасности.