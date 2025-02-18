На фоне крайне непростого диалога с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский внезапно вспомнил о Китае.

Вчера он допустил участие Пекина в переговорах по завершению войны в Украине. Причем, не просто участие. По его словам, Китай может предоставить Украине гарантии безопасности (те самые, которые, по словам Зеленского, отказываются давать американцы).

"Участие Китая в переговорах по урегулированию на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить гарантии безопасности", - заявил Зеленский.

Чем именно можно заинтересовать Китай, чтобы он решил дать гарантии безопасности, примерно понятно: тем же, что интересует и США, а именно - природными ресурсами и инфраструктурой.

И об этой теме в Украине уже заговорили.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений с гарантиями безопасности и затем сравнить китайские условия с теми, которые предлагают американцы.

"Для того чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых (предложенное американцами - Ред.), нужно было бы рассмотреть ещё какие-то предложения. От Китая, например, а потом сравнить китайские условия с американскими. Никто ведь не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения, правда? Тем более что американский вариант пока что никаких гарантий не предусматривает в принципе", - считает Бужанский.

По поводу гипотетического усиления роли Китая в украинском вопросе уже высказались и в Евросоюзе.

"Если США и Европа не предложат Украине гарантии безопасности, Китай может вмешаться, используя свои рычаги влияния на Россию. Они даже могут предложить более выгодную сделку, чем предложенная Трампом. Украине есть что предложить Китаю в обмен на безопасность - восстановление, порты, сельскохозяйственную продукцию. В Европе найдутся те, кто поддержит это предложение. Этот гамбит можно назвать "киссинджеровским", раскалывающим США и Европу, как Киссинджер раскалывал Советский Союз и Китай. Дальше - хуже. Китай, как защитник Украины, начнет заменять США в роли держателя России на восточном фланге. Страны ЕС на востоке, а потом и на западе, будут зависеть от защиты Китая", - написал экс-глава МИД Литвы Ландсбергис.

Заявления Зеленского по Китаю можно, конечно, воспринимать лишь как попытку затянуть переговорный процесс за счет включения в него новых участников либо как шантаж Трампа (возможно, совместный с рядом европейских стран, например, вместе с Британией), чтобы президент США пошел навстречу требованиям Киева по гарантиям безопасности и по другим вопросам. Как часть все той же рискованной игры "на грани фола" с отказом Вашингтону в его основных требованиях, чтобы добиться от Трампа, по итогу, желаемых условий завершения войны или поддержки в ее продолжении. Правда, в таком случае, это будет уже слишком рискованная игра, так как угроза передать Китаю, а не США, контроль над месторождениями может вызвать радикальное ухудшение отношений Украины с Америкой при отсутствии гарантий, что Пекин вообще чем-то сможет (или захочет) помочь в ближайшей перспектив (надавив, например, на РФ), с учетом важности для КНР отношений с Москвой в условиях нарастающего противостояния с США.

Однако исключать возможность начала Китаем своей собственной масштабной игры вокруг Украины и Европы все-таки не стоит.

Главная стратегическая задача китайской геополитики сейчас - раскол внутри Запада между США, с которыми Китай все в большей степени входит в конфронтацию по всем фронтам, и ЕС, связи с которым китайцы хотят укрепить. Поэтому Пекин вряд ли пройдет мимо нынешнего ухудшения отношений между американцами и европейцами. И, впоне вероятно, постарается воспользоваться ситуацией для выполнения своей главной задачи.

Сыграв "в партию Киссинджера", о которой говорил Ландсбергис.

Так как отношение к войне и миру в Украине сейчас как раз и является одним из раскалывающих Запад элементов, то интерес Китая к данной теме также объясним.

Глава МИД Китая Ван И в Мюнхене заявил, что Европа должна быть за столом переговоров, а сам Пекин будет приветствовать любые договоренности о завершении войны.

При этом, на контрасте с угрозами Трампа ввести против европейских стран пошлины, Ван И сказал, что Китай видит в ЕС не соперника, а партнера.

"Для Китая европейцы - партнеры, а не соперники. И это очень важный полис в нашем многополярном мире", - заявил министр.

Может ли Китай дать гарантии того, что Россия более не нападет на Украину и не будет нападать на Европу? Теоретически да, с учетом его экономического влияния на РФ. Но влияние это, как писалось выше, обоюдное. Китай также зависит от поставок ресурсов из России, и ценность для Пекина этих связей повышается по мере углубления конфронтации с США, которые, в случае острого конфликта, могут создать китайцам трудности в морской торговле. Кроме того, любое углубление сотрудничества и укрепление связей между Европой и Китаем невозможно без участия России - страны, через которые проходят сухопутные коммуникации между ЕС и КНР и страны, которая сможет обеспечить поставки необходимых ресурсов и европейцам, и китайцам даже если американцы попытаются блокировать судоходство.

Поэтому предложения от Китая по завершению войны в Украине, будут, как минимум, не хуже для России (а может быть и значительно лучше), чем те, которые сейчас обсуждаются с американцами, и которыми недоволен Зеленский. Другими словами, отношения с Китаем это козырь, в первую очередь, России, а не Украины.

Но в целом реализация масштабного проекта геополитической переориентации ЕС и Украины на Китай возможна лишь в случае, если и Европа, и Украина, и Россия, и Китай вдруг окажутся на одной жестко-антиамериканской волне, создав альянс для выдавливания США из Евразии. А это в ближайшей перспективе выглядит фантастикой. Особенно с учетом того, что Европа при таком крутом развороте вряд ли сможет сохранить единство.

Поэтому, на данном этапе, Пекин, не исключено, начнёт с малого - поддержит любой вариант скорейшего окончания боевых действий в Украине от кого бы он ни исходил. Возможно даже посодействовав этому. Так как само по себе завершение войны может ослабить зависимость Европы от США, которая, во-многом, сейчас базируется на страхе, что война перекинется на территорию европейских стран.

А после окончания войны Пекин может продолжить неспешную, но системную работу по созданию стратегического альянса Китая, Европы и России.