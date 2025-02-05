Анонсированный ранее Вашингтоном разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, похоже, сорвался. При этом торговая война между США и Китаем нарастает.

Вчера в Белом доме официально заявили газете Politico, что лидеры двух стран созвонятся 4 февраля. Но пока никаких сообщений о разговоре не поступало. Причем это не первый несбывшийся анонс такой беседы.

Тем временем нарастает "война пошлин", которую начал Трамп, введя 10-процентные тарифы на все китайские товары. Китай ответил тем же для ряда американских товаров.

Также Пекин, по данным Reuters, ограничил экспорт ряда металлов, используемых в оборонной, энергетической и других отраслях промышленности США.

В частности, вольфрама, в поставках которого Китай контролирует треть мирового рынка, а США активно используют, хотя сами не добывают.

Кроме того, под усиленный контроль попал индий, необходимый для производства дисплеев и экранов. Китай является крупнейшим мировым производителем индия, на его долю приходится 70% мирового производства. К 2024 году четверть импорта индия в США поступала из Китая.

Американская почта в то же время заявила, что прекращает принимать почтовые посылки из Китая и Гонконга до особого распоряжения.

Это произошло после того, как Трамп отменил беспошлинный ввоз небольших посылок стоимостью менее $800 (в рамках тех же новых тарифов против КНР). Напомним, что китайские товары активно продаются через маркет-плейсы по всему миру (в том числе и в США) с доставкой потребителям почтой.

Отметим, что предыдущие торговые войны, которые начал Трамп с Мексикой и Канадой, закончились довольно быстро после уступок (во многом символических) со стороны мексиканцев и канадцев. Но, судя по всему, с Китаем пока все гораздо сложнее.

Для Украины, как мы уже писали, ухудшение отношений США и Китая очень опасно, так как это увеличивает для Пекина важность отношений с РФ, что может иметь широкие последствия - начиная от полного отказа Китая соблюдать американские санкции против России и заканчивая резким увеличением военной поддержки. Последний момент может сыграть немалую роль, с учетом того что Китай является мировым лидером в производстве дронов и прочих роботизированных систем, а также вырывается вперед в области искусственного интеллекта.

Как заявил в январе во время прений в ООН представитель КНР Гэн Шуан, если бы Китай осуществлял в Россию военные поставки, "ситуация на поле боя в Украине не была бы такой, как сейчас".