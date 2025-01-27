Китайская модель искусственного интеллекта от стартапа DeepSeek впервые обошла ChatGPT, став самой самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в App Store. Модель также "вызвала панику по всей Кремниевой долине".

Об этом сообщает американский телеканал СNBC.

DeepSeek - это малоизвестная лаборатория искусственного интеллекта из Китая. Ее языковые модели "могут превзойти лучшие американские аналоги несмотря на то, что китайские построены дешевле и с менее мощными чипами", пишет сайт канала.

DeepSeek представила свою модель в конце декабря. На ее создание ушло всего два месяца и менее 6 миллионов долларов, при этом использовались более старые чипы от Nvidia (напомним, новейшие, на которых работает американский ИИ, Джо Байден запретил поставлять в Китай).

Новые разработки Китая "вызвали тревогу по поводу сокращения глобального лидерства Америки в области искусственного интеллекта". Также они "поставили под сомнение огромные расходы крупных технологических компаний на создание моделей искусственного интеллекта и центров обработки данных".

В ряде тестов по решению математических задач и программирования модель DeepSeek превзошла конкурентов, среди которых GPT-4o от OpenAI. А в понедельник компания выпустила модель R1, предназначенную для рассуждений, которая также превзошла последнюю версию OpenAI во многих из тестов.

После выхода R1 пошли на снижение фьючерсы индексов Dow Jones и Nasdaq. А журнал Forbes сообщил о падении акций Nvidia. Это связано с тем, что DeepSeek вышел на ту же производительность с гораздо меньшими затратами и в более сжатые сроки, к тому же используя менее дорогие чипы. Это может переманить клиентов у американских компаний.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвала модель DeepSeek сверхэффективной и призвала "очень серьезно отнестись к событиям в Китае".

Также издание указывает, что это не единственный китайский ИИ-проект. Есть и другие с небольшими вложениями и высокой производительностью.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов.

Илон Маск раскритиковал это начинание.