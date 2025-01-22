Илон Маск раскритиковал план Дональда Трампа по созданию компании StarGate для развития искусственного интеллекта с инвестициями в 500 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

"У них на самом деле нет денег. SoftBank обеспечил менее 10 миллиардов долларов. У меня есть об этом достоверные сведения", – написал Маск в X.

Руководители SoftBank, OpenAI и Oracle стояли рядом с Трампом во время объявления о проекте StarGate. Их компании пообещали вложить в общей сложности 100 миллиардов долларов в запуск проекта, а в ближайшие годы планируют вложить в Stargate до 500 миллиардов долларов.

Маск уже давно враждует с OpenAI.

Мы сообщали, что Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта StarGate. Его цель - создание инфраструктуры для следующего поколения достижений в ИИ, включая строительство "колоссальных дата-центров" (по выражению Трампа), которое уже началось в Техасе.