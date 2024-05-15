В Сан-Франциско на днях состоялась презентация новой версии искусственного интеллекта GPT-4o, которую представила компания OpenAI.

Профильные СМИ и блогеры, которым с тех пор удалось протестировать новые функции, называют эту версию "сумасшедшей", "сенсационной", "революционной" и другими эпитетами.

Они говорят, что разработчики впервые могли приблизить программу к модели общения реальных людей.

GPT-4o умеет петь, менять интонацию голоса, распознавать эмоции пользователя и анализировать визуальную информацию.

На конкретном примере это выглядит так: ИИ через фронтальную камеру и динамику телефона распознал человека. Потом очень подробно описал его одежду и эмоции, особенности комнаты и даже заметил, когда к нему сзади подошла коллега и поставила "рожки". После этого на основе увиденного и услышанного GPT-4o сочинил и исполнил песню.

Модель считывает через камеру смартфона уравнение, написанное на бумаге, дает подсказки по его решению и поправляет пользователя, если он предлагает некорректные варианты.

ИИ научили менее чем за 30 секунд визуализировать данные, создавая разные графики.

GPT-4o серьезно улучшил владение иностранными языками. Теперь ИИ – это считается очень серьезным прорывом, - можно использовать в качестве переводчика в режиме реального времени.

Пользователи смогут смотреть шоу на других языках, не дожидаюсь перевода. Переговоры с иностранными партнерами тоже перестанут быть сложностью.

Изменятся и путешествия – например, с помощью ИИ человек сможет понять речь любого иностранца или изображения. Так, можно будет приложить камеру телефона к меню на китайском, а GPT-4o не просто его переведет, но и опишет состав блюд.

Разработчики признаются, что пока сами не до конца знают, каким именно образом можно применить все функции.

Но уже высказываются опасения, что новая версия чатбота может коренным образом изменить рынок услуг перевода и изучения иностранных языков. Сразу после презентации GPT-4o рухнули акции компании Duolingo.

Функции будут внедрять постепенно. Со временем все они станут доступны и рядовым подписчикам.

Напомним, на днях искусственный интеллект от OpenAI создал свой первый музыкальный клип.