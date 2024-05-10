В понедельник, 13 мая, компания OpenAI объявит о создании собственной поисковой системы, которую уже окрестили "убийцей Google".

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что это расширение для ChatGPT, которое позволит нейросети моментально давать подробные результаты со ссылкой на источники и даже визуализировать контент.

Интересно, что OpenAI хочет анонсировать свой продукт за день до конференции Google, где IT-гигант представит свои топовые разработки.

Ранее мы писали, что на днях дочерняя компания Google DeepMind представила модель искусственного интеллекта (ИИ) AlphaFold 3 для работы с живыми клетками. Новая модель ИИ дает самые сложные прогнозы в отношении того, как выглядят и взаимодействуют миниатюрные биологические структуры.

Также мы рассказывали, что зимой компания Google запустила новый инструмент ImageFX для создания изображений из текста, который работает на основе искусственного интеллекта.

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