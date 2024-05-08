Дочерняя компания Google DeepMind представила модель искусственного интеллекта (ИИ) AlphaFold 3 для работы с живыми клетками.

Как сообщает журнал Nature, новая модель ИИ дает самые сложные прогнозы в отношении того, как выглядят и взаимодействуют миниатюрные биологические структуры.

Это должно помочь в изучении болезней и поиске способов лечения рака и других заболеваний, пишет Financial Times.

"Биология – это динамическая система, и нужно понимать, как возникают ее атрибуты в результате взаимодействия различных молекул в клетках", - заявил глава и сооснователь DeepMind Демис Хассабис.

Компания DeepMind разработала AlphaFold 3 в сотрудничестве со своим бывшим подразделением Isomorphic Labs из сферы изыскания новых лекарственных средств. Первая версия AlphaFold появилась в 2018 году.

Ранее мы писали, что в Google представили новый сервис на основе искусственного интеллекта.

Также мы рассказывали, что осенью прошлого года Илон Маск запустил собственный проект искусственного интеллекта под названием xAI. Сама нейросеть называется Grok.