Компания Google запускает новый инструмент ImageFX для создания изображений из текста, который работает на основе искусственного интеллекта.

Об этом говорится в блоге разработчиков компании.

"Мы представляем ImageFX: новый инструмент для создания изображений на базе Imagen 2, последней модели DeepMind от Google для преобразования текста в изображение, обеспечивая изображение высочайшего качества", - сообщили разработчики.

Инструмент будет работать следующим образом: пользователь вводит текстовый запрос, а ImageFX по описанию генерирует картинку.

Отличительной особенностью сервиса компания назвала "выразительные чипы" – список рекомендаций на основе ключевых слов, благодаря которым пользователи смогут экспериментировать с картинками и вносить в них новые элементы.

При этом инструмент не генерирует оскорбительный, жестокий и сексуальный контент, а также не создает изображения известных людей.

Все картинки, сгенерированные ImageFX, получают цифровой водяной знак SynthID. Он невидим для людей, но заметен поисковикам и браузерам – благодаря ему они понимают, что контент создан ИИ.

ImageFX доступен бесплатно. Сейчас он поддерживает только английский язык.

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