Быстрое развитие новых технологий с искусственным интеллектом (ИИ) приведет к увеличению количества кибератак, которые смогут осуществлять даже не слишком опытные хакеры.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Национального центра кибербезопасности (NCSC), являющийся частью Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ).

"ИИ почти наверняка увеличит объем и усилит влияние кибератак в течение следующих двух лет. Однако влияние на киберугрозу будет неравномерным", – говорится в отчете.

По данным NCSC, наибольший рост возможностей в киберпространстве получат хакеры, которые не обязательно обладают навыками, необходимыми для осуществления атак высшего уровня. В отчете также указывается, что использование инструментов с генеративным искусственным интеллектом, таких как чат-боты, может помочь создать более убедительные электронные письма или документы, используемые в онлайн-фишинговых кампаниях.

В NCSC добавляют, что более способные хакеры, поддерживаемые другим государством, "лучше всего могут использовать потенциал искусственного интеллекта в расширенных кибероперациях против сетей, например для создания передовых вредоносных программ", имея в виду вредоносное программное обеспечение и компьютерные вирусы.

Ранее издание Financial Times проанализировало роль спутников в современных войнах и риск их глобального отключения в результате хакерской атаки. Как писало издание, масштабная война в Украине по сути началась с хакерской атаки на космическую компанию США.

Между тем недавно газета Politico сообщала, что РФ усилила кибератаки против гражданского сектора Украины. Страдают поставщики электричества и интернет-провайдеры, а также критическая инфраструктура и логистика.